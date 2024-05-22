總統賴清德力推雙語政策 過半學生：拔尖不扶弱

總統賴清德過去從地方到中央都力推雙語政策，學生團體EdYouth今日發布最新108課綱觀察報告，當中針對雙語政策的調查發現，過半學生認同雙語政策「拔尖不扶弱」。撰寫報告的學生也表示，英文程度較差的學生難適應雙語政策，希望雙語政策延緩推行，同時落實學生補強課程。

EdYouth每年在大學升學季發布課綱觀察報告，至今已邁入第3個年頭，本年度EdYouth蒐集超過千份問卷、進行約40場訪談，發布超過150頁的「2024年度108課綱觀察報告」。

總統賴清德在擔任台南市長時，於2014年起發布雙語政策，後續擔任行政院長時更推行2030雙語國家的政策發展藍圖，教育界有聲音認為現行雙語政策是由他一手推動，不過，近年雙語教育導致學生英語能力雙峰、教學現場用英文教國文等質疑和亂象頻出。

本次EdYouth調查發現，普通班CEFR A2（初級）以下學生平均只能理解一半的全英授課內容，CEFR B1（中級）等級以上學生則平均能理解73％的內容。課綱觀察報告主筆、國立馬公高中高二學生鄭雅璟指出，多數學生認同雙語政策造成英語雙峰現象、「拔尖不扶弱」。政治大學大一學生郭芳妤表示，英文程度較差的同學難適應，希望雙語政策加強扶弱。

EdYouth的觀察報告強調，若英文能力未從小開始培養，且罔顧班級內每個學生的英文能力的差異，就貿然推行雙語政策，還給予雙語實驗班學生特別多的雙語資源，將會使英文能力較弱，或家庭的經濟狀況不足以支撐英文學習環境的學生，在雙語政策下表現不利。

調查也顯示，普通班學生多數不會因為雙語課程而提升英語學習動機，還有四成學生認為雙語課程會影響學科學習，鄭雅璟表示，透過訪談內容發現，有學生認為有些課連中文都聽不懂，如何用英文上課。

另外，鄭雅璟指出，部分教師配合政策，在既有專業外額外學習英文，但有些老師英文程度本身沒那麼好，可能影響學生學習。很多學生在全英課程中沒辦法好好上課，因此希望雙語政策延緩推行，同時落實學生補強課程，讓英文能力不好的學生也能受到應有的照顧。

教育部國教署專門委員黃懷瑩回應，對於報告提到英語補強，可能可以結合現有學習扶助系統。國教署辦了很多教師增能活動，包含送國小老師去國外短期進修，老師進修也可減授課、申請鐘點費。