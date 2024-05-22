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六成學生為大學目標科系製作學習歷程 學生團體：喪失探索機會

聯合報／ 記者李芯／台北即時報導
學生團體EdYouth發布超過150頁「2024年度108課綱觀察報告」，並於今日舉辦報告發布會。記者李芯／攝影
學生團體EdYouth發布超過150頁「2024年度108課綱觀察報告」，並於今日舉辦報告發布會。記者李芯／攝影

學生團體EdYouth每年在大學升學季發布課綱觀察報告，至今已邁入第3年，今年的報告和往年一樣，提及學習歷程檔案的問題，調查發現近六成學生是針對想申請的校系製作檔案，且學生根本不熟悉教育部提供的學習歷程製作資源。EdYouth也提出建議，盼教育部主動和學生對話，並讓學生能回頭修正檔案。

本年度EdYouth蒐集超過千份問卷、進行約40場訪談，發布超過150頁的「2024年度108課綱觀察報告」。根據本次調查結果，近六成學生會為了符合想申請的校系，而讓學習歷程檔案朝著特定類型的方向製作。

課綱觀察報告主筆、國立馬公高中高二學生鄭雅璟表示，學生可能因此喪失多元學習、多方探索的機會，因此，她認為考招制度應做「再思考」，不只提供特殊選才等多元管道，讓學生能真正藉由學習歷程檔案探索。

教育部過往回應媒體學校如何提供學生學習歷程檔案資源時，都會提及「作伙學」手冊、「未來議起來」的推廣，但EdYouth的調查結果顯示，絕大多數學生根本不熟悉這些工具。鄭雅璟指出，可見學習歷程檔案有資訊落差的問題，教育部應主動和學生對話，找出讓他們真正有感、有效製作學習歷程的方法。

另外，鄭雅璟指出，有些大學、高中老師建議，可以利用追蹤制度，讓學生得以在3年間修正學習歷程檔案，教授能更清楚看見學生3年間的成長。全國教師會專業發展中心執行長葉蕙芬也表示，孩子從高一到高三都在摸索自己的學習歷程，應讓他們有回頭修正的空間，但同時必須考量不能讓學習歷程變成軍備競賽。

報告內容提及，教師、家長團體及學生擔心多元入學成「多錢入學」，但EdYouth認為，學習歷程檔案軍備競賽可以透過「填補資訊落差」的方式解決。且根據台北大學教授陳婉琪研究，經濟弱勢生透過面試及書審取勝的比例比整體學生高，EdYouth肯定教育部的考招改革方向，有助於弭平經濟資本所帶來的不平等。

教育部國教署專門委員黃懷瑩回應，針對學習歷程檔案、升學制度，過去都有相關會議討論，包含作伙學手冊的開發與推廣在內，很多來自實務現場的建議，都會持續帶回做制度研議。

108課綱 教師 教育部

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