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文化幣不是灑幣 文化部長李遠：台灣教育總把小孩當小孩

聯合報／ 記者陳宛茜／台北即時報導
文化部長李遠今天赴立院教委會進行首次業務報告與備詢。記者陳宛茜／攝影
文化部長李遠今天赴立院教委會進行首次業務報告與備詢。記者陳宛茜／攝影

文化部長李遠昨天受訪時表示上任首要任務，是將下修文化幣領取年齡到13歲。他今天赴立院進行首次業務報告，立委洪孟楷質疑這是「灑幣」，他表示這不是「灑幣」，歐洲許多國家也提出文化幣政策，如法國人11歲就可以領取文化幣。他認為，台灣的教育總是把小孩當小孩、沒把小孩當大人，不認為小孩也可以接受文化和藝術的薰陶，希望文化幣可以改變這樣的想法。

李遠表示，自己的理念是想更重視青少年跟兒少，因此第一步希望將文化幣領取資格下降到國中（13歲）。這個政策牽涉到費用跟一些手續，要明年通過行政院預算才可以做，「但這是我的心願。」他估算了一下，大概一年會增加五十萬人與六億經費。

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