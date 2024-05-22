文化部長李遠首赴立院報告 推生活的文化等4大施政

中央社／ 記者趙靜瑜台北22日電

文化部長李遠今天首度赴立法院教育及文化委員會做業務報告，他表示，以總統賴清德「文化永續，世界台灣」為核心，推動「生活」、「思想」、「創造」與「傳播」的文化4大面向施政。

李遠今天在業務報告時表示，文化部不是只有在文化部的文化，而是與各部會合作、從食衣住行育樂展現文化；其中「生活的文化」方面，將以點、線、面重現歷史現場，推動區域性文化保存，再現台灣大歷史場域，同時健全法制，推動有形與無形文化資產的傳承、創新與再生。

李遠表示，其中國家語言方面，將持續從家庭、社會、學校等不同場域，透過生活化及現代化面向，落實語言復振計畫，推動國家語言研究，從打造語言友善平權環境著手，達成保存文化的終極目的。

「思想的文化」方面，李遠希望鼓勵各式議題表達、思考、討論、對話，用文化與藝術深化國家團結，「我們也將持續推動重建台灣藝術史，透過台灣藝術家的故事將文化教育向下扎根。我們也持續進行博物館、美術館升級計畫，帶給全民多元、全面的文化體驗。」

關於「創造的文化」方面，李遠期待台灣不只是科技之島，也是自由的創作之島，「我們將持續健全法規制度，提供所有文化藝術工作者具有保障的創作環境；整合政府與民間的力量，邀請企業合作投資、培養人才，包括影視音、各式圖文出版、遊戲、動漫、設計等，提升文化內容產業競爭力。」

在「傳播的文化」方面，李遠希望持續健全及強化公共媒體及國際頻道，增加文化傳播上影響力，支持公共電視各頻道經營，製作跨語言且類型多元節目及戲劇，「文化部也持續擴展TaiwanPlus的海外收視，並透過國際合作，把台灣的觀點與優質的文化內容傳播到全世界。」

國家語言 文化部

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