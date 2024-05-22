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教育部長鄭英耀 提育才願景

聯合報／ 記者李芯／台北報導
教育部長鄭英耀（左二）昨天向媒體說明上任後的願景。記者李芯／攝影
教育部長鄭英耀（左二）昨天向媒體說明上任後的願景。記者李芯／攝影

甫上任的教育部鄭英耀昨天下午率政務次長葉丙成、張廖萬堅及常務次長林騰蛟，接受媒體聯訪。鄭英耀提到上任之後最想做的三件事，是讓兩岸在平等尊嚴前提下恢復陸生學位生來台，培育國家未來產業人才，及提升教育品質。

鄭英耀表示最想做的三件事中，第一件事為賴清德總統在就職演說中提到，希望兩岸在平等尊嚴的前提下，恢復陸生學位生來台。第二件事是培育國家未來產業的人才，目前半導體製程是世界經濟發展的重要核心，台灣要擔任半導體關鍵技術的供應者，教育部在鼓勵國家未來產業的人才上，應扮演領導的角色。

對於國教階段的學生，鄭英耀指出，一定要讓老師本於專業、專心在學校指導，因此教育部會更努力提升教育品質，並作為教育人才培育最重要的規準。

鄭英耀受訪時談到教育理念時表示，希望能讓每一個學生的生命，都能夠因為接受教育而有更美好的未來、更豐富的發展，也盼能讓學生少一點擔心、老師少一點壓力、家長少一點擔憂。

半導體 教育部 鄭英耀

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