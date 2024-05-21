康橋國際學校2度校車隧道事故 新北不排除處停招

新北市府教育局今晚表示，康橋國際學校連續2度發生校車意外，除嚴斥校方罔顧並危及學生安全外，並要求提出檢討與改善措施，否則最重處不排除停招處分。

教育局今晚表示，康橋國際學校校車21日晚上傳出，在台北市信義快速道路文山隧道發生車禍，疑車輛打滑撞擊隧道牆壁，共2名學生受傷送醫。

教育局說，獲報立即前往關心學生，由於康橋國際學校2個月內已連續發生2起交通車重大事故，除嚴斥校方未積極改善學生交通接駁安全，並要求校方提出完整說明及改善措施，也將前往加強稽查。

教育局強調，學生安全第一優先，絕不容許存在模糊空間。將全面加強稽查新北各校交通車安全，並宣導注意交通車規範。至於康橋國際學校若不改善，後續將依私立學校法規定，最重不排除處以停招處分。

教育局表示，經初步調查，今晚發生事故車輛為康橋國際學校向長嶸通運公司承租的營業大客車，晚間6時3分許，由沿信義快速道路中間車道，南向北行駛至文山隧道內，因失控打滑致左前車頭擦撞隧道壁而肇事。

教育局說，校車共搭載8名學生，其中2名學生受傷，1名男學生右手臂割傷、1名女學生鼻梁撞傷；經治療後，皆已離院返家休養。其餘6名學生受到驚嚇，已接駁返家。至於校車發生意外原因，待警方釐清。

康橋國際學校秀岡校區位於新北市新店區，今年3月才有1輛課後社團交通車，行經台北市文山隧道時翻覆，當時車上有25名國高中生及1名司機，數名學生送醫後陸續出院。