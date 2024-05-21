快訊

雨勢不歇人潮不減…朝野挑燈夜戰審國會改革法案 立法院外萬人集結抗議

中職／違紀遭開除後 黃勇傳22日現身說明財務狀況

康橋國際學校2度校車隧道事故 新北不排除處停招

中央社／ 新北21日電
康橋國際學校。圖／聯合報系資料照片
康橋國際學校。圖／聯合報系資料照片

新北市府教育局今晚表示，康橋國際學校連續2度發生校車意外，除嚴斥校方罔顧並危及學生安全外，並要求提出檢討與改善措施，否則最重處不排除停招處分。

教育局今晚表示，康橋國際學校校車21日晚上傳出，在台北市信義快速道路文山隧道發生車禍，疑車輛打滑撞擊隧道牆壁，共2名學生受傷送醫。

教育局說，獲報立即前往關心學生，由於康橋國際學校2個月內已連續發生2起交通車重大事故，除嚴斥校方未積極改善學生交通接駁安全，並要求校方提出完整說明及改善措施，也將前往加強稽查。

教育局強調，學生安全第一優先，絕不容許存在模糊空間。將全面加強稽查新北各校交通車安全，並宣導注意交通車規範。至於康橋國際學校若不改善，後續將依私立學校法規定，最重不排除處以停招處分。

教育局表示，經初步調查，今晚發生事故車輛為康橋國際學校向長嶸通運公司承租的營業大客車，晚間6時3分許，由沿信義快速道路中間車道，南向北行駛至文山隧道內，因失控打滑致左前車頭擦撞隧道壁而肇事。

教育局說，校車共搭載8名學生，其中2名學生受傷，1名男學生右手臂割傷、1名女學生鼻梁撞傷；經治療後，皆已離院返家休養。其餘6名學生受到驚嚇，已接駁返家。至於校車發生意外原因，待警方釐清。

康橋國際學校秀岡校區位於新北市新店區，今年3月才有1輛課後社團交通車，行經台北市文山隧道時翻覆，當時車上有25名國高中生及1名司機，數名學生送醫後陸續出院。

台北市信義快速道路文山隧道內21日晚間發生車禍，康橋國際學校秀岡校區一輛交通車疑打滑自撞，造成2名學生受到輕傷，事發原因仍有待調查。（翻攝畫面）中央社
台北市信義快速道路文山隧道內21日晚間發生車禍，康橋國際學校秀岡校區一輛交通車疑打滑自撞，造成2名學生受到輕傷，事發原因仍有待調查。（翻攝畫面）中央社

康橋國際學校 教育局 車禍

延伸閱讀

康橋校車「打滑自撞山壁」再於文山隧道車禍 2送醫學生已治療返家

殺人未遂犯疑逃至北市藏匿 教育局擬定4大作為維護學安

又是文山隧道！康橋校車2個月前才翻覆 這回自撞2學生受傷送醫

殺人未遂犯逃脫憂流竄雙北 新北暫停開放全市校園至22日

相關新聞

康橋校車連2個月車禍 新北市府說重話：不排除命其停召

康橋國際學校校車今年3月才在北市信義快速道路文山隧道翻覆，今晚事故竟重演，再於文山隧道自撞山壁，造成2人受傷送醫，所幸並...

政府當鼓吹者！文化部長李遠上任首要任務 力推文化幣國中生也可領

文化幣去年上路，16至22歲青年可以領取一年1200元的文化幣。文化部長李遠(小野)今天表示，他上任後將推動文化幣年齡層...

多個縣市教師加班只能補休 全教總籲給加班費

一般勞工加班可選擇領取加班費或補休，但多數縣市的教師竟只能選擇補休，甚至還得自付代課鐘點費。對此，全教總召開記者會表示，...

清大也到高雄設分部！114學年招收半導體AI碩博士生

高雄市政府與清華大學今天簽訂「清華大學高雄分部籌設MOU」，雙方指出，分部設立目標在於培育高階科技、管理及政策制定人才，...

因這事和賴清德結緣 李遠70歲接任文化部長曝「矛盾心理」：本想拒絕

「人生到了70歲，沒想到我又得回顧我過去做過的每件事。」文化部長李遠(小野)今天舉行首場媒體聯合專訪。被問起為什麼會接文...

教團爭取教師加班費 教育部：地方政府應編列經費

全教總今日召開記者會，指出多個縣市的教師加班只能請補休，不給加班費。對此，教育部回應指，110年已有行文地方政府，要編列...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。