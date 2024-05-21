因這事和賴清德結緣 李遠70歲接任文化部長曝「矛盾心理」：本想拒絕

「人生到了70歲，沒想到我又得回顧我過去做過的每件事。」文化部長李遠(小野)今天舉行首場媒體聯合專訪。被問起為什麼會接文化部長？他透露跟賴清德總統是因為2006年推動千里步道而認識，那是賴清德剛上任台南市長，而千里步道的經驗讓他相信「看起來不會成功的事情，透過眾人的力量就會完成。」接到徵詢時，他回思人生前半場，「文化部的每個項目我都經歷過」，而朋友也問：「你對文化不是有很多想法嗎？每件事情不是過去都做過嗎？」這讓他不能說「NO」，決定冒險踏出這一步。

「做千里步道的時候，我沒有抱著英雄的心理，我覺得我只是一個追隨者。」李遠回憶，2006年是推動千里步道的第四年。他跑遍全台各地，說服當地縣市長推動步道，而賴清德是第一個同意的市長，一聽完就說「這是一個好主意」。他認為千里步道可以從台南400年歷史的起點台江內海做起，沿著嘉南大圳一直到烏山頭水庫。

而賴清德當上行政院長後，千里步道協會還提了七個國家綠道給國發會，讓行政院直接編預算做國家步道。李遠表示，千里步道的成功模式，讓他發現「看起來不會成功的東西集合眾人之力，最後就把它完成了。」

李遠坦承自己是非典型部長，「大家都會思考傳統的文化部長也好，或者傳統的一個部長也好，不太會有人想到像我這樣的人。」他分析，「我雖然以前什麼都做過，但是年紀很大，想到我覺得蠻冒險。」

上任文化部長前，李遠過了十多年不用定時上下班的生活。「覺得我人生其實蠻自由的，所以這一次會答應真的是蠻矛盾。」家人也是百分之一百廿反對。「十多年來你都有機會出去上班，你不要，偏偏選這個年齡」。

李遠透露，兩年前動了一個心導管手術，「我覺得我的生命本來好像應該讓某個點終止，又把我救起來了」。接到當文化部長的徵詢時，他本來想拒絕，可是我反過來想，為什麼他想到我呢？答應後他曾經有好幾個禮拜「每天醒來就想反悔」，從忐忑不安到後悔、接受，現在他已經「準備好了」，可以「帶著歡樂的心情進立院」。

「我是一個忠於自己的人 。」被問到曾在柯文哲台北市長任內擔任要職的經驗，李遠表示，「大家要講我白也好綠也好，但我沒有政治信仰，只是給我工作的機會，讓我打開大門給年輕人更多機會。」準備要上任的前一天，李遠收到一個導演用簡訊傳來蕭伯納的一句話，「他說，人生最大的歡樂，就是你去做一件你覺得很偉大的事情」。