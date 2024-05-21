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教團爭取教師加班費 教育部：地方政府應編列經費

聯合報／ 記者李芯／台北即時報導
教育部表示，在110年3月18日有行文周知各地方政府，有關教師於非上班時間出勤或例假日奉派出差，應建立相關處理規範及補償機制。本報資料照片
教育部表示，在110年3月18日有行文周知各地方政府，有關教師於非上班時間出勤或例假日奉派出差，應建立相關處理規範及補償機制。本報資料照片

全教總今日召開記者會，指出多個縣市的教師加班只能請補休，不給加班費。對此，教育部回應指，110年已有行文地方政府，要編列相關經費支應加班費，如果加班費請領完畢，學校應核給補休，呼籲地方政府應妥適處理。

一般勞工加班可選擇領取加班費或補休，但高雄市教師職業工會理事長于居正指出，過去老師若在非上班時間出勤，只能補休且課務自理，甚至自付代課鐘點費，可說是遭政府機關帶頭剝削。全教總理事長侯俊良表示，全國僅有台北市、桃園市、台中市，及宜蘭縣是藉由團體協約，讓教師加班後可領取加班費，盼新政府能解決多年來不能領加班費的問題。

對此，教育部表示，在110年3月18日有行文周知各地方政府，有關教師於非上班時間出勤或例假日奉派出差，應建立相關處理規範及補償機制，於合理範圍內編列相關經費支應加班費，如編列之加班費請領完畢，不足部分，學校應核給教師補休。

教育部說明，學校加班費編列及教師課務派代，涉及機關財政負擔及相應的配套措施，而課務派代處理應以學生受教權益為優先考量。各該主管機關應依教育部110年3月18日函文所述，建立相關處理規範及補償機制，妥適處理。

加班費 教師 補休

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