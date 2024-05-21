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教長鄭英耀上任後首受訪 談最想做的3件事：讓台灣教育更好

聯合報／ 記者李芯／台北即時報導
圖左至右為教育部政務次長張廖萬堅、教育部長鄭英耀、政務次長葉丙成及常務次長林騰蛟。記者李芯／攝影
圖左至右為教育部政務次長張廖萬堅、教育部長鄭英耀、政務次長葉丙成及常務次長林騰蛟。記者李芯／攝影

甫上任的教育部鄭英耀今日行程滿檔，下午抽空率政務次長葉丙成張廖萬堅及常務次長林騰蛟接受媒體聯訪。鄭英耀受訪時提到上任後最想做的3件事，是讓兩岸在平等尊嚴前提下恢復陸生學位生來台，培育國家未來產業人才，及提升教育品質，在大環境不斷改變的情況下，讓台灣的教育更好。

鄭英耀受訪談到教育理念時表示，希望能讓每一個學生的生命，都能夠因為接受教育而有更美好的未來、更豐富的發展。對於未來台灣的教育，鄭英耀也盼能讓學生少一點擔心、老師少一點壓力、家長少一點擔憂，大環境在改變，台灣的產業在全球佈局，在這樣的情況下，大家應一起思考如何讓台灣的教育更好。

鄭英耀也和媒體分享上任後想做的3件事，首先是總統賴清德昨日在就職演說中提到的，希望兩岸在平等尊嚴的前提下，恢復陸生學位生來台，讓兩岸年輕人有更多學習、認識的機會，有助於瞭解彼此。

同樣回應賴清德昨日的演說內容，鄭英耀表示，第2件事是培育國家未來產業的人才。目前半導體製程是世界經濟發展的重要核心，台灣要扮演半導體關鍵技術的供應者角色，另外還有量子電腦、機器人、精準醫療等前瞻的技術人才培育，教育部在鼓勵國家未來產業的人才上，應扮演領導的角色。

最後對於國教階段學生，鄭英耀指出，一定要讓老師本於專業、專心在學校指導，因此教育部會更努力提升教育品質，並作為教育人才培育最重要的規準，團隊未來會對此積極努力。

張廖萬堅 教育部 葉丙成 鄭英耀

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