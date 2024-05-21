教長鄭英耀上任後首受訪 談最想做的3件事：讓台灣教育更好

甫上任的教育部長鄭英耀今日行程滿檔，下午抽空率政務次長葉丙成、張廖萬堅及常務次長林騰蛟接受媒體聯訪。鄭英耀受訪時提到上任後最想做的3件事，是讓兩岸在平等尊嚴前提下恢復陸生學位生來台，培育國家未來產業人才，及提升教育品質，在大環境不斷改變的情況下，讓台灣的教育更好。

鄭英耀受訪談到教育理念時表示，希望能讓每一個學生的生命，都能夠因為接受教育而有更美好的未來、更豐富的發展。對於未來台灣的教育，鄭英耀也盼能讓學生少一點擔心、老師少一點壓力、家長少一點擔憂，大環境在改變，台灣的產業在全球佈局，在這樣的情況下，大家應一起思考如何讓台灣的教育更好。

鄭英耀也和媒體分享上任後想做的3件事，首先是總統賴清德昨日在就職演說中提到的，希望兩岸在平等尊嚴的前提下，恢復陸生學位生來台，讓兩岸年輕人有更多學習、認識的機會，有助於瞭解彼此。

同樣回應賴清德昨日的演說內容，鄭英耀表示，第2件事是培育國家未來產業的人才。目前半導體製程是世界經濟發展的重要核心，台灣要扮演半導體關鍵技術的供應者角色，另外還有量子電腦、機器人、精準醫療等前瞻的技術人才培育，教育部在鼓勵國家未來產業的人才上，應扮演領導的角色。

最後對於國教階段學生，鄭英耀指出，一定要讓老師本於專業、專心在學校指導，因此教育部會更努力提升教育品質，並作為教育人才培育最重要的規準，團隊未來會對此積極努力。