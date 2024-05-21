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我國加入全球隱私協議 與英美日夥伴共推跨境隱私執法
為加強保障跨境隱私安全，教育部去年底由國發會協調各部會申請加入「全球隱私執法合作協議」（Global CAPE），並在今年3月接獲Global CAPE管理者—日本經濟產業省通知我方申請已獲通過，未來可望透過該協議與其他國際夥伴共同推動跨境隱私執法合作，以強化國人個資的保障。
教育部表示，我國作為創始會員的「全球跨境隱私規則論壇」，向來致力於促進受信任的資料流通、降低不必要的數位貿易障礙。隨著全球數位化趨勢不斷加速，資料跨境傳輸需求急遽增加，個資侵害事故的發生經常牽涉境外因素，須透過跨國司法管轄權間的互助合作，才能有效打擊不法、防止侵害擴大。為此，該論壇於去年10月發布Global CAPE，除論壇會員外，並邀請各國隱私執法機關加入，以促進不同司法管轄權間的執法合作。
除我國外，加入Global CAPE的尚有美國、日本、加拿大、英國、韓國、菲律賓、新加坡、墨西哥、杜拜金融中心、百慕達等司法管轄權。教育部表示，未來我國隱私執法機關可望透過Global CAPE與各個國際夥伴針對隱私或個資保護的跨境執法、資訊分享、專業交流等事項進行互助合作，進一步強化民眾資訊隱私權保障，並與國際最新法制與實務動向接軌，為活絡跨境數位貿易奠定穩固基礎，以促進我國數位經濟蓬勃發展。
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