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看見技職生創意力 高中專題實作成果展5/23登場

中央社／ 記者許秩維台北21日電

為了讓民眾看見技職的多元發展，教育部將於5月23日起在科學工藝博物館舉行成果展，展出37件高中專業群科專題實作及創意競賽的得獎作品，展現技職學生的創意。

教育部今天發布新聞稿指出，全國高級中等學校專業群科113年專題實作及創意競賽成果發表暨展覽會於5月23日至26日於國立科學工藝博物館北館一樓三角大廳展出，現場將展示得獎作品，並由獲獎學生親自解說作品理念。

教育部國民及學前教育署提到，為發揮技職教育注重實務的特色，因此國教署舉辦專題實作及創意競賽，呈現技術型高中專題實作課程教學成果；113年共2000多件作品參與複賽，最後「專題組」有103件作品、405名學生獲獎，「創意組」有77件作品、215名學生獲獎。

科工館展覽現場將展示專題實作及創意競賽得獎作品，例如創意組電機與電子群第1名「吃藥免煩惱－扭蛋藥盒」、專題組餐旅群第1名「育教漁樂唯手遊，魚濱共遊走讀趣」等37件作品，體現高中專業群科的教學成效，也希望讓參觀民眾看見技職的多元發展。

教育部

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