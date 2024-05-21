多個縣市教師加班只能補休 全教總籲給加班費

一般勞工加班可選擇領取加班費或補休，但多數縣市的教師竟只能選擇補休，甚至還得自付代課鐘點費。對此，全教總召開記者會表示，目前高雄市教師職業工會透過團體協約盼能爭取教師加班費，全教總也呼籲各地方政府跟進，教育部新團隊也應積極處理。

全教總理事長侯俊良表示，受雇者加班、雇主應給加班費是天經地義，但多個縣市政府規定，教師加班只能補休，全國僅有台北市、桃園市、台中市，及宜蘭縣是藉由團體協約，來讓教師加班後可領取加班費。新政府、新團隊剛上台，全教總希望能解決多年來不能領加班費的問題。

高雄市教師職業工會理事長于居正指出，過去老師若在非上班時間出勤，只能補休且課務自理，甚至自付代課鐘點費，可說是遭政府機關帶頭剝削。

高雄市教師職業工會目前正陸續與個別學校對此進行勞資爭議調解，目前已有仁武高中、楠梓特殊學校及最新加入的右昌國小同意工會訴求，包含爭取加班勞權、加班後應領取加班費等。另外，工會也從去年開始啟動「團體協約」的協商，將「教師非上班時間出勤之補償」納入條款，教育局同意針對「重大專案性活動」、「全市性活動」及「假日辦理必要之研習」等3類任務支給加班費，但工會仍認為誠意不足。

于居正表示，目前團協還卡了2條，其中一條就是加班費的適用時間，呼籲高雄市政府盡快同意，並在113年實施。在與學校調解過程中，于居正也碰到許多學校喊沒錢、未編列加班費，因此教育局應統籌處理加班費，不要讓老師加班補休還得自己出錢付代課鐘點費。

侯俊良表示，一般勞工若向勞工局投訴，老闆因沒有編列經費而不給加班費，勞工局一定會馬上處理，反觀公家單位卻是這樣虧待老師，不給加班費的情形不斷在公立學校上演。因此，全教總呼籲尚未提供教師加班可領取加班費的縣市，應保障教師基本勞權，教育部國教署轄下的國立學校也應同意，盼教育部新團隊結合各部門積極處理。