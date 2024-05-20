新北市教育局推出全台首部稚齡童軍暨幼童軍活動寶典

新北市政府教育局今天發表發表全國首部「稚齡童軍暨幼童軍活動寶典」，提供學校稚齡童軍及幼童軍教學實用工具書。

這場幼童軍訓練教材發表會，由新北市光華國小幼童軍演出「毛克利尋寶記」歌舞劇揭開序幕，新北市教育局長張明文與幼童軍一同進行新書發表儀式。

張明文表示，新北市是全國童軍教育領頭羊，集結童軍教師逐步編輯童軍教材，民國107年至112年已首創「國小童軍教育補充教材」、「童軍3節課影片」、「童軍手冊」、「童軍18堂課」、「童軍歌曲300首」等五套各階段童軍教材。今年再發表「新北市稚齡童軍暨幼童軍活動寶典」，作為成人服務員及教師在稚齡童軍及幼童軍教學的實用工具書，各項教材除提供全市各校使用，也將電子版分享給各縣市。

光華國小校長洪中明是新北市童軍會副總幹事，他也擔任這次教材的編輯委員，洪中明說，這套工具書自112年起蒐集資料，召集各界優秀童軍教師研討，諮詢專家學者，歷經一年多時間編纂完成。針對稚齡童軍暨幼童軍進程，以及團集會運用。稚齡童軍進程依照年齡分為地球、星星、月亮、太陽，幼童軍區分為羊、狼、鹿、豹級。

洪中明指出，這套教材區分帶團技巧、歌曲簡介、故事簡介、唱跳簡介、戲劇簡介及遊戲簡介六大主題，分別提出參考教學內容與可實施方式。使用者可以依照各團活動需要，擷取所需單元進行規畫設計與實施，提升童軍教學活動品質。

光華國小幼童軍六年級林品妤說，團長展示的寶典，戲劇篇中的叢林奇談故事，是她最喜歡的幼童軍活動，不只透過戲劇演出，結合生動的歌曲，讓整個故事更加活潑，吸引人想要深入了解每個故事情節。光華國小幼童軍五年級鄒至恩說，很喜歡叢林奇談故事，透過精簡台詞，再穿插有趣歌曲，可以短時間內排演一齣唱作俱佳的叢林戲劇，很有成就感。