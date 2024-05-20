賴清德就職主動提陸生來台 大學主管：短時間內困難

總統賴清德今日在就職典禮上，主動提及盼中國大陸開放學位生來台，教育界人士對此也抱持期待。世新大學副校長李功勤表示，陸方有機會調整政策，但短時間內仍困難。升學輔導網站「大學問」執行長魏佳卉則認為，我方必須先釋出善意，核定招生名額和簡章。

中國大陸在2020年4月宣布暫停陸生來台就學，去年2月重啟研修生來台，但學位生的部分，仍僅有已在台就讀學士班的陸生得繼續升學碩博班。綜觀近年陸生人數，前總統蔡英文於2016年上任，陸生學位生人數在2017年達到9462人的高峰後，隨即一路下滑，至2023年僅剩2128人。

賴清德今日在就職典禮上談到兩岸問題時指出，希望中國正視中華民國存在的事實，在對等、尊嚴的原則下，以對話取代對抗，交流取代圍堵，進行合作，可以先從重啟學位生來台就學開始。

龍華科技大學校長、私立科技大學協進會理事長葛自祥表示，賴總統既然主動提到歡迎中國大陸開放學位生來台，如果不要再有其他特別因素干擾，會是一個好的方向。目前兩岸學生有短期交換生的交流，台灣近年算是釋出善意，除了短期的師生互訪、交流活動外，期待中國大陸進一步恢復學位生來台就讀，能為兩岸年輕人的互相了解帶來正面影響。

李功勤從招生第一線觀察，前總統馬英九這兩年帶台灣學生赴陸，表達希望能重新開放陸生學位生來台，但中國大陸都沒有後續動作。陸方對陸生事宜「沒有正式拒絕、也沒有肯定」，以他對中國大陸的了解，教育部門是持比較正面、肯定的態度，但有些部門抱持不同意見，對於陸生來台事宜，「他們有考慮，但他們顧慮的因素可能還有很多」。

李功勤認為，「大陸重視馬前總統會比重視賴清德份量更重」，但因為賴現在是總統，陸方仍有機會調整政策、開放學位生來台，唯短時間內還是比較困難。

魏佳卉分析，要解決陸生問題的第一步，是請教育部核定各大學陸生招生名額，才能對陸生公告招生簡章，畢竟從2020年開始，台灣已經5年沒有核定陸生學士班招生名額。

魏佳卉強調，我方必須先釋出善意，核定招生名額和簡章，「至於對岸放不放學生過來，那就是他們的問題」。