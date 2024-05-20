十鼓擊樂團華府演出 融入台灣元素獲滿堂彩

台灣知名十鼓擊樂團正在北美巡演，19日在華府的一間學校登場，吸引數百名觀眾。演出融入陣頭、八家將、臉譜、原住民歌舞、及阿里山神木群等台灣元素，獲得觀眾熱烈喝采。

為配合美加僑界籌辦「2024年美國台灣傳統週暨加拿大亞裔傳統月」，僑委會協助十鼓擊樂團到北美巡演。樂團原是今年亞裔嘉年華會街頭市集的重頭戲，但市集因天氣因素改期，表演則臨時改至華府台灣學校舉行。

十鼓擊樂團北美巡演的主題為「台灣印記」，藝術總監兼團長謝懷玨接受中央社訪問時指出，巡演目的是將台灣傳統文化、藝術、人文、歷史及風景帶給美國民眾，用鼓樂傳達台灣的故事及特有風情。

謝懷玨指出，表演共10個曲目，創作呈現出八家將、陣頭文化、臉譜、原住民歌舞等意象，以及阿里山神木群的氣勢磅礴，「希望帶給觀眾不一樣的文化印象」。

他說，一般人對台灣印象不外乎交通便利，有發達半導體產業，很多美食等。對台灣文化，特別是原住民族和傳統鼓樂則較陌生。十鼓擊樂團的群鼓演出結合吹打樂和國樂器，音樂層次和表現力都遠超過一般鼓樂演出。

十鼓擊樂團成立約24年，以傳承台灣本土文化、發揚鼓樂藝術薪傳為目標，獲得海內外無數獎項，也曾獲金曲獎、葛萊美獎、美國獨立獎3項大獎提名。

這次北美巡演共41天，在13個城市表演，不到3天就換一個城市。

謝懷玨說，有些樂器無法以飛機托運，樂團特地訂製較方便攜帶的。演出時間緊湊，彩排和適應時差都有難度，加上運輸樂器不易，讓巡演充滿挑戰，同時也給樂團新血學習應對與危機處理機會，雖然辛苦，也會成為珍貴的記憶。

觀賞演出的美國科學家貝克（John Baker）告訴中央社記者，十鼓擊樂團使用很多不同的鼓，跟他之前看過的打鼓表演很不同。演出與音樂都很棒，也讓他對演出背後的文化故事感到興趣。

他說，十鼓擊樂團因原先的表演計畫生變，才來到台灣學校演出，他剛好是台灣學校的學生，才得知演出訊息，「很幸運能看到他們的表演」。