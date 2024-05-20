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高中特招群科甄選術科成績開放上網查 6月14日放榜

中央社／ 台北20日電

113學年高中特招專業群科甄選有91校參與招生，預計錄取8064名，其中76校以術科測驗成績為錄取依據，術科成績於今天公布，開放考生上網查詢，6月14日公布錄取結果。

教育部今天發布新聞稿指出，為培育各領域務實致用的技職人才，教育部國民及學前教育署持續推動國中畢業生實務選才、適性揚才的升學管道，其中高級中等學校特色招生專業群科甄選入學，是以術科測驗為主的實務選才機制。

113學年高中特招專業群科甄選有91校、359個科（班、組）辦理，預計錄取8064名，共1萬1375人報名，實際到考人數9761人，到考率85.81%。

國教署說明，高中特招專業群科甄選術科測驗成績於5月20日上午9時起由各招生學校公告於學校網頁，考生可自行上網查詢；本次招生管道有15所學校參採國中教育會考成績為錄取門檻，其餘76校則以術科測驗成績為錄取依據。

考生如對術科成績有疑義，可於5月21日上午9時至下午4時期間填寫「複查申請書」，親自向甄選入學招生學校辦理，複查時應繳交複查費新台幣50元及回郵信封，逾期不受理，最終錄取結果將於6月14日公布，6月17日辦理報到。

國中教育會考 教育部 高中特招

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