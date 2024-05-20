原住民族語認證放榜 最長86歲、最小6歲
原住民族委員會今天發布新聞稿表示，113年度第1次原住民族語言能力認證測驗今天放榜，本次通過考生總計有4799人，其中最年幼者僅6歲，最年長者為86歲。
根據資料，113年度第1次原住民族語言能力認證測驗在全國16個考區共75所試區舉行，共有1萬7892人報考。
原民會指出，這次通過認證測驗考生，最年幼的是6歲初級的葉小朋友，目前就讀新北市丹鳳國小沉浸式族語幼兒園，而最年長的是86歲邱姓長者。
原民會提到，這次通過的4799人中，30歲以下通過總計有3379人，為整體通過人數的82.9%，顯現族語教學推廣有成，對於族語傳承具有正向發展。
原民會表示，測驗成績通知單及合格證書將於今日寄發，對測驗成績有疑問者，可填妥成績單背面複查申請表，本月底前以掛號郵寄至「10699 台北師大郵局第 13 號信箱，國立台灣師範大學進修推廣學院收」申請複查。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言