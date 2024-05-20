快訊

全文／賴清德就職演說提及中華民國憲法 未談兩岸人民關係條例

NBA／落後20分驚奇逆轉！等了20年 灰狼淘汰衛冕軍金塊寫G7紀錄

NONO初見朱海君「要電話猛追」 經紀人一舉動勸阻疑知內幕

聽新聞
test
0:00 / 0:00

中山大學校長鄭英耀接教長 張廖萬堅、葉丙成接政次

聯合報／ 記者李芯／台北即時報導
前國立中山大學校長鄭英耀今就任教育部長。圖／聯合報系資料照片
前國立中山大學校長鄭英耀今就任教育部長。圖／聯合報系資料照片

教育部今日發布新聞稿表示，前國立中山大學校長鄭英耀今就任教育部長，政務次長則分別由前立委張廖萬堅、國立台灣大學教授葉丙成接任。

鄭英耀為國立政治大學教育研究所博士，曾任國立中山大學校長、國立中山大學教育研究所講師、副教授、教授，並曾兼任行政副校長、社會科學院院長、學務長、教育研究所所長。

鄭英耀也擔任過嘉義縣竹崎鄉光華國小教師、國立高雄師範學院助教、世界教育研究學會創會會員及理事、全球華人創造力學會理事長、台灣教育研究學會創會理事長、高雄市政府教育局局長、社團法人臺灣產學策進會理事長、財團法人高等教育評鑑中心基金會董事、財團法人工業技術研究院董事、財團法人中山學術研究基金會董事、教育部顧問兼創造力教育領域召集人等職。

張廖萬堅為東海大學EMBA高階經營管理碩士在職專班碩士，曾任台中市議會（省轄市）第14屆、第15屆、第16屆議員、台中市議會（直轄市）第1屆、第2屆議員及第9屆、第10屆立法委員等職。

葉丙成為美國密西根州立大學電子工程與電腦科學系博士，曾任國立台灣大學助理教授、副教授、教授、國立台灣大學創新設計學院副院長及社團法人中華民國無界塾創新教育協會理事長等職。

台灣大學 教育部

延伸閱讀

賴政府上任 逾4成民眾答錯這部長、15%誤認葉丙成是教育部長

明起任教育部政次 葉丙成：辭去所有民間職務、全心投入公職

葉丙成520入閣暫別網紅身分 昨錄不良大叔最後一集直播

台中「國1接74線」通車 張廖萬堅：終於完工

相關新聞

中山大學校長鄭英耀接教長 張廖萬堅、葉丙成接政次

教育部今日發布新聞稿表示，前國立中山大學校長鄭英耀今就任教育部長，政務次長則分別由前立委張廖萬堅、國立台灣大學教授葉丙成...

遲到百年…林徽因獲頒賓大建築學位 外孫女代領畢業證書

賓夕法尼亞大學(University of Pennsylvania)韋茨曼設計學院(Weitzman School o...

清大也到高雄設分部！114學年招收半導體AI碩博士生

高雄市政府與清華大學今天簽訂「清華大學高雄分部籌設MOU」，雙方指出，分部設立目標在於培育高階科技、管理及政策制定人才，...

【專家之眼】誰在恐懼社會流動？他們怎麼做？有教無類

為什麼台灣的貧富差距從30年前的16.8倍升至66.9倍呢？它當然不是單一因素使然，而是大大小小的政策所致，這些政策事實...

影／部長任內最後一天 潘文忠迎接出闈者：心中大石也放下

教育部長潘文忠今天中午到國中會考台中闈場迎接老師和工作人員出闈，他說教育部已幫他辦歡送惜別會，但這二天周六和周日，他的心...

影／部長的最後一天…潘文忠迎接會考出闈者 向全國教育工作者致謝

今天是國中教育會考最後一天，也是教育部長潘文忠任內最後一天，他中午抵達台中會考闈場，將迎接出闈的老師和工作人員，他感性說...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。