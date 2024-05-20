【專家之眼】誰在恐懼社會流動？他們怎麼做？有教無類

為什麼台灣的貧富差距從30年前的16.8倍升至66.9倍呢？它當然不是單一因素使然，而是大大小小的政策所致，這些政策事實上也並非偶然，而是政府有意無意操作的結果，他們都朝向同一目標，那就是固化階層，阻礙社會流動，才有今天這樣的局面。可預見的是，貧富差距只會擴大、中產家庭逐一消失。本文就來說說攸關社會流動的兩個要素：教育平等、社會福利。

社會流動靠的是什麼？是公平的機會。2500年前，孔子就主張平等，每個人都可以受教育，他說「有教無類」，所有人都可以向他學習，他是全世界第一個主張教育平等權的人。當然，孔子的平等不會只限於教育，而是全面性的。為什麼教育平等這麼重要？因為教育是促進社會階層流動的最有效方法；反之，限制教育權是阻礙社會流動的最有效方法。有人說「知識是第一生產力」，雖然不是真理，但也接近了。

那麼，教育如何平等？首先，它被允許；其次，門檻低；第三、要公平。至今，都已經是21世紀了，仍有國家禁止女性上大學，最有名的例子，當屬塔利班統治下的阿富汗。

其次，門檻要低。門檻要多低呢？以孔子為例，他說：「自行束脩以上，吾未嘗無誨焉。」束脩就是學費，學費多少呢？只要十條肉乾，就能得到最偉大導師的教誨，門檻非常非常的低。反過來說，如果形式上，法律賦予每個人受教的權利，但是，門檻很高，最明顯的例子就是美國、英國的高學費政策，例如哈佛(Harvard University)，單單學費一年就要5萬6550美元，那麼，它就變成了阻礙社會階層流動的手段。

其三，錄取資格不公平、審查過程不公開，這也是阻礙社會流動的「巧門」。你的腦子有了，你的錢甚至也夠了，但是，大門仍可以不對你開放。美國名校的「傳承錄取（legacy admission）（意指有親人是同所大學的校友）」就是另一種「巧門」。哈佛校園刊物《哈佛克里姆森報(The Harvard Crimson)》就指出，擁有哈佛校友親人的人，被錄取的機會是其他人的3倍、超過29%的新生，他們的父母也是哈佛校友。台灣教改從美國那裡所學來的根據所謂的「綜合素質」錄取的升學方式，起到同樣的作用-固化階層。表面公平，實質不公平，因為這當中有大面積的灰色地帶，有人為操作的巨大空間。

在所有社會中，印度社會是最不流動的，因為他們有一個階級森嚴、不可流動的種性制度。種性以及內婚是鞏固階級的最明目張膽的宣示。一世婆羅門，世世婆羅門；一世賤民，世世是賤民，這世界上，還有什麼「聖法」能比印度教的種性還不公平的嗎？

為什麼有人反對社會福利？中產階層害怕社會福利，是擔心自己「被佔了便宜」，以為社會福利是在養懶漢、不勞而獲，他們完全沒有想到，社會福利不只不是養懶漢，而是增加就業、縮小貧富差距、凝聚人心。其實，最反對社會福利的，不是中產，而是上流社會，因為上流社會最害怕社會流動，他們害怕自己的後代無法享受像自己現在這樣的地位和財富，社會福利則提供了社會流動的機會，讓中產以及貧困家庭，都能免於飢餓、都能上大學，而且還敢做夢以及擁有寶貴的空閒，不會因為貧窮而失去夢想，不會被房貸壓得暈頭轉向，這就是上流社會最害怕的事情，那就是中產以及貧困家庭有了夢想，是社會福利支撐起中產以及窮人的夢想。

台灣政府為什麼廢除聯考？為什麼社會福利被汙名而不實施？為什麼房價高不可攀（的背後邏輯）？…這些都不過是處心積慮的心計而已。我們聽到的那些被財團所控制的媒體，所說的義正詞嚴、冠冕堂皇，不過都是似是而非、掩人耳目的說詞罷了。你要相信，那只不過證明自己的愚蠢罷了，我還能說什麼！