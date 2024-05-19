新北公私立中學推電子寶寶課程 學生體驗24小時顧嬰孩

青少年性教育和兩性健康成現代家庭與學校的共同課題，越來越多學校也開始規畫特殊教程，像新北無論公私立中學都有學校力推「電子寶寶課程」，其中一亮點是讓學生體驗24小時照顧嬰孩，實際上餵食、安撫、換尿布等，也認識家庭責任和性行為後果，寓教於樂。

其中位於林口的佳林國中因設有新北市職業試探暨體驗教育中心，當中就有醫療照護主題，規畫國二學生學習生命教育體驗課程，除了認識聲明，課程也探索未來職涯發展。

佳林國中校長簡財源表示，他們規畫國二生有一學期的生教體驗課程，讓學生照護電子寶寶一天一夜，實際體驗寶寶飢餓、哭鬧、肚子餓、換尿布等，讓自己知道過去如何被照顧。中心從2020年落成，這幾年廣受好評，也服務周圍國中小學生，特別的是，因為校內有幼兒園，現在近期更直接讓國二生實際照顧幼兒園孩童，真實體驗照顧過程。

另外，位於新北新店的康橋國際學校秀岡校區也有相關電子寶寶課程，校內教師設計學生從基礎的兩性認識開始，逐步深入探討性教育的核心問題。學生必須輪流將電子寶寶帶回家中24小時的全面照顧，包括餵奶、換尿布和安撫等，從中學習耐心、責任以及解決問題的能力。