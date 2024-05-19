影／部長任內最後一天 潘文忠迎接出闈者：心中大石也放下

教育部長潘文忠今天中午到國中會考台中闈場迎接老師和工作人員出闈，他說教育部已幫他辦歡送惜別會，但這二天周六和周日，他的心一直放不下來，因為最重要考試正在進行，到今天中午12點半，終於放下心中大石，會考順利完成。

潘文忠表示，今年國中會考後續的全國試務會的閱卷等工作，會依既有規劃持續進行，讓孩子的後續升學作業，如期順利完成。

今天是國中教育會考最後一天，也是教育部長潘文忠任內最後一天，他中午抵達會考台中闈場，迎接出闈的老師和工作人員；他和台灣師範大學副校長宋曜廷一起打開闈門封條，潘文忠按下闈場門鈴時，闈場內老師和工作人員聽到鈴聲，一陣歡呼，大門緩緩打開，老師和工作人員拉著行李走出，潘文忠向眾人逐一道謝說再見。