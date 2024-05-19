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影／部長的最後一天…潘文忠迎接會考出闈者 向全國教育工作者致謝

聯合報／ 記者游振昇／台中即時報導
教育部長潘文忠今天中午抵達國中教育會考闈場，將主持出闈儀式，感謝老師及工作人員。記者游振昇／攝影
教育部長潘文忠今天中午抵達國中教育會考闈場，將主持出闈儀式，感謝老師及工作人員。記者游振昇／攝影

今天是國中教育會考最後一天，也是教育部潘文忠任內最後一天，他中午抵達台中會考闈場，將迎接出闈的老師和工作人員，他感性說出自己2647的日子，在教育部長任內期間，對全國教育工作者的感謝。

潘文忠今天中午受訪表示，今天是他任職教育部長最後一天，順利完成今年國中教育會考重大試務，看到大家齊心協力，為孩子維持最好的考試服務和考試權益，他說教育工作是一棒接一棒，試務工作繁瑣，他先感謝教育部所有同仁，在他任內2647個日字的齊心協力，還有地方和第一線教育同仁過去面對疫情和重大事情，都能盡最大力量讓孩子學習持續不中斷。

潘文忠說，像國中會考這場大型考試，大家克盡各種困難讓每位考生都獲得協助，不因重大疫情改變，影響大家受教權利，此工作告一段落，他感謝所有教育工作夥伴，希望大家一起為台灣教育，一步接一步齊心協力，共同持續努力，

他說台灣孩子有大家齊心合作，各種表現都傑出，包括最近看到很多孩子在國際競賽好成績，體育運動上，各種表現都不因疫情改變，都獲得全世界最好成績，教育呈現堅強韌性，這是對孩子最大支持，期待大家共同持續努力。

他也期許自己未來對台灣偏鄉教育等議題，有機會再盡自己力量，對需要支持的孩子給予更多協助。

國中會考今天是第二天，考完後，中午1點多在豐原闈場安排出闈儀式，曾入闈的老師及工作人員，將由潘文忠等人迎接出闈，象徵這次會考順利結束。

教育部長潘文忠今天中午抵達國中教育會考闈場，將主持出闈儀式，感謝老師及工作人員，遊覽車已開抵會場，要接送老師和工作人員。記者游振昇／攝影
教育部長潘文忠今天中午抵達國中教育會考闈場，將主持出闈儀式，感謝老師及工作人員，遊覽車已開抵會場，要接送老師和工作人員。記者游振昇／攝影

113會考 國中教育會考 教育部 潘文忠

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