明起任教育部政次 葉丙成：辭去所有民間職務、全心投入公職

台灣大學電機系教授葉丙成明天起將出任教育部政務次長，他今天上午在臉書表示，在過去這兩周，他已辭去了身上所有的民間職務，讓自己能全心投入在未來的公職工作上。

葉丙成表示，這十幾年來，感謝許多對教育有期待、有熱血的教育基金會、協會，邀請他一同努力。卸下董事、理事的職務，「一方面對於沒能依諾做完任期而覺得拍謝，一方面也感謝大家對我的諒解、願意讓我去為台灣服務」。

「在上任前夕，我也要感謝過去十年與我並肩合作的新創夥伴們」。葉丙成表示，因為夥伴的信任跟付出，才得以一起打造出讓300萬學生受惠的教育社會企業。雖然兩年前他卸下CEO職務歸建台大、不再負責日常經營管理，但這兩年沒有他，團隊依然在教育社企的理想上努力沒有放棄。

葉丙成逐一感謝實驗教育界一起打拚夥伴，「我們大家也在COVID期間並肩幫助台灣許多老師做線上教學，做了很多有意義的事。感謝你們沒有放棄教育的理想，一直奮鬥至今，延續到未來」。

葉丙成說，離開過去這些年一起為教育努力的夥伴們，心中不免惆悵，但在放開手的同時，心中滿滿的感謝。「謝謝你們，與我一起走過那些年的荊棘之路。謝謝！明天，就要上工了」。