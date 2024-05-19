認了「阿龍」抄襲 台文館長向陸原創道歉

國立台灣文學館吉祥物「阿龍」圖像爆發抄襲事件，館長林巾力昨率主管及員工向原創作者及大眾鞠躬致歉，並宣布正副館長自請處分、懲處失職人員及追究廠商責任等六項作為。阿龍圖像原創作者為中國大陸繪師「童年Nora」，因台文館抄襲，原創繪師一度遭網路霸凌等，台文館雖已致歉，但原創繪師前晚已聘雇律師跨海提告。

去年底，台文館推出的龍年吉祥物「阿龍」，遭質疑與大陸繪師童年Nora創作的作品「嗷嗚龍寶–AoWu」神似，台文館五月十日出示，台灣創作者於二○一九年就已創作出「阿龍」的貼文截圖，台文館副館長蕭淑貞當時指「阿龍」是小編與家人原創。因官方聲明絕無抄襲，大陸繪師遭網軍出征，童年Nora十四日發布一系列草稿，並指台文館截圖疑經修圖。

之後因諸多網友質疑，台文館先於十六日發布道歉聲明，認了台灣阿龍是盜版，館長林巾力昨再親自公開向原創者「童年Nora」以及大眾道歉，她說，此次事件是館方輕忽、失職，委託廠商抄襲在先、欺騙在後，致政府威信、形象遭受嚴重打擊，台文館該負的責任絕不逃避。