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客委會4.6億改善客庄圖書館 成為想去讀書所在

中央社／ 台北17日電

客委會今天核定客庄14鄉鎮「文化發電機」計畫，修建或改建客庄鄉鎮圖書館，共補助新台幣4.6億元。主委楊長鎮表示，應該成為全鄉鎮最舒服地方，讓人一看到就想去讀書的所在。

客家委員會發布新聞指出，為推動客庄鄉鎮圖書館空間及服務性設施整體改造，核定客庄14鄉鎮「文化發電機」計畫，包含規劃設計及工程在內，共計補助4.6億元。

楊長鎮表示，針對圖書館改善工程，不論是修建或改建，應該成為全鄉鎮最舒服的地方，讓人一看到就想去讀書的所在。

就營運、設計來說，他指出，應將建築物每年維修、生命週期納入營運成本，並與周邊既有空間有完整的聯結，才能達到永續環境和政府投資效益的目標，成為鄉民及「細人仔」客語向下扎根和客家藝文交流的場所。

核定這筆預算後，楊長鎮語重心長說道，期盼獲得補助的鄉鎮能珍惜得來不易的政府資源，朝這樣的目標和方向進行規劃設計及工程。

客委會補充，延續2022年屏東縣六堆長治、萬巒、內埔、麟洛、高樹及新埤鄉立圖書館示範計畫，這次「文化發電機」補助專案是競爭型計畫，由70個客庄重點發展鄉（鎮、市）公所依客委會訂定的「文化發電機-客庄圖書館經營指引操作手冊」提出計畫需求。

客委會共受理21件提案，近期組成專家學者小組召開審查會議審查後，17日核定補助新竹縣5案、台中市2案、高雄市2案；苗栗縣、南投縣、雲林縣、花蓮縣、台東縣各1案；共計14案。

除了硬體建設，客委會重申，同時要求提案鄉鎮加入軟體計畫，這是「韌體建設」的新嘗試；並會就「細部設計」、「遴選優良營造廠」、「工程施工」及「營運管理」等各階段，加強督導把關這次核定案件的執行，要讓圖書館扮演客庄鄉鎮文化中心角色，成為推動客庄文藝復興計畫的基地。

圖書館 客委會

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