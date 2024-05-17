苗縣原民部落大學開跑 36門課程兼具傳統創新
苗栗縣113年度原住民族部落大學今天舉辦開學典禮，今年課程數量突破紀錄，共有36門兼具傳統、創新課程設計，提供多元化教育資源，建構原住民族終身學習環境。
苗栗縣政府原住民族及族群發展處表示，今年開設的課程由在地居民共同規劃課程方向及內容，原計畫僅開設26門基本型課程，經大力推廣與各單位講師踴躍申請下，再新增10門課程，共計36門基本型課程，突破歷年開課紀錄。
縣府指出，課程涵蓋教育、經濟、生活及文化學群，包括中餐丙級檢定考照計畫與傳統料理創新、健康烘焙初階及進階班、族語認證及基礎班、泰雅族歌謠及唱歌技巧、泰雅族傳統編織技藝教學及編織飾品新創作、原民風味咖啡調製、部落壁畫創作、行銷網頁運用等。
苗栗縣原住民族部落大學開學典禮今天在縣立圖書館舉行，副縣長鄧桂菊到場頒發課程諮詢委員及各項課程的講師聘書，國民黨苗栗縣議員劉美蘭也到場關心課程內容，期盼透過部落大學相關課程及活動，建構原住民族終身學習環境，促進傳統文化傳承與創新，打造部落新視野。
苗栗縣原民處表示，除基本型課程外，另有數位學習課程、社會教育學習型課程及5場原住民族歷史正義與轉型正義系列講座將陸續開課，透過豐富課程設計，提供民眾全方位教育資源，藉以培育原住民族各類人才，落實「在地就業」理念，期望為苗栗縣增加青年回鄉就業意願。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言