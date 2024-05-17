苗縣原民部落大學開跑 36門課程兼具傳統創新

苗栗縣113年度原住民族部落大學今天舉辦開學典禮，今年課程數量突破紀錄，共有36門兼具傳統、創新課程設計，提供多元化教育資源，建構原住民族終身學習環境。

苗栗縣政府原住民族及族群發展處表示，今年開設的課程由在地居民共同規劃課程方向及內容，原計畫僅開設26門基本型課程，經大力推廣與各單位講師踴躍申請下，再新增10門課程，共計36門基本型課程，突破歷年開課紀錄。

縣府指出，課程涵蓋教育、經濟、生活及文化學群，包括中餐丙級檢定考照計畫與傳統料理創新、健康烘焙初階及進階班、族語認證及基礎班、泰雅族歌謠及唱歌技巧、泰雅族傳統編織技藝教學及編織飾品新創作、原民風味咖啡調製、部落壁畫創作、行銷網頁運用等。

苗栗縣原住民族部落大學開學典禮今天在縣立圖書館舉行，副縣長鄧桂菊到場頒發課程諮詢委員及各項課程的講師聘書，國民黨苗栗縣議員劉美蘭也到場關心課程內容，期盼透過部落大學相關課程及活動，建構原住民族終身學習環境，促進傳統文化傳承與創新，打造部落新視野。

苗栗縣原民處表示，除基本型課程外，另有數位學習課程、社會教育學習型課程及5場原住民族歷史正義與轉型正義系列講座將陸續開課，透過豐富課程設計，提供民眾全方位教育資源，藉以培育原住民族各類人才，落實「在地就業」理念，期望為苗栗縣增加青年回鄉就業意願。