獨／業界高薪吸走人才 技高師稀缺教育部三方針挽狂瀾

國立台灣師範大學去年宣布擬於114學年停招工業教育系，但引起教育界反彈，憂折損技術型高中師資培育。經多方協調，台師大日前決議工教系轉型成國內首個「技職師資公費專班」，教育部證實，回應技高教師需求，將以擴增相關類科名額、公費師資培育、學士後學分班三方面並進。

台師大工教系創系已逾70年，被譽為科大、技術型高中校長的搖籃，去年底工教系由台師大研議停招，隨即引起學界譁然。

據了解，教育部起初亦不希望工教系停招，而是建議學校嘗試轉型等方案，為此，台師大日前已召開多次協調會研議，最後定調轉型為「技職師資公費專班」。台師大已回函教育部，表示願意以公費專班型態辦理，但課程規劃等將由教育部主導，教育部為此還需組成一專案小組。

台師大科技與工程學院院長鄭慶民指出，近年人才都被科技業以高薪挖走，以工程系為例，九成學生都選擇進入業界，且放眼台大、清華、陽明交大等校，也鮮少有工程系所學生願修讀教育學程，未來技術型高中恐會缺乏機械群教師。為此，公費師培制度確實有必要。

教育部表示，未來會持續配合技術型高中現場師資需求，適時於職前擴增相關類科名額，並輔以公費師資培育計畫推動，及研議開設學士後學分班擴增師資來源。

教育部指出，因應現行產學人才需求轉變及少子女化對於師資培育的衝擊，已評估技高專業群科師資供應狀況，培育專業群科師資，因此規劃「培育技術型高級中等學校專業群科教師公費專班試辦計畫」，透過強化專業群科師資實作技術，增加高中生投入教職的意願。

教育部也表示，專班課程強調實作能力，如實作課程、工業安全衛生與工廠安全管理等，也配合12年國教課綱及教學現場需求，將由承辦師培大學以技術為核心規劃；目前正進行專業群科師資培育需求評估，目標暫以動力機械群及電機與電子群為原則。