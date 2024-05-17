台師大工教系轉型公費專班 教團籲一併修正技職教育法

國立台灣師範大學去年宣布擬於114學年停招工業教育系，但引起教育界反彈，日前校方決議工教系不停招，但將轉型成國內首個「技職師資公費專班」，預計最快自114學年起招收15名學生。教育團體則表示，教師勞動權益應從根本提升，吸引更多人執教；再者，也應該一併修正技職教育法第25條。

國內技高近年多面臨找不到老師的困境，台師工教系決議轉型成國內首個「技職師資公費專班」，預計最快自114學年起招收15名學生，以公費方式，為技高動力機械群、電機電子群、機械群師資培育人才。

全教總理事長侯俊良表示，台師大此舉應是短期內以公費資源招募師資生培育，解決可能發生的技職師資缺口。短期視之，應會視教師類別嘗試辦理公費生，但也呼籲教育環境、教師現場勞動權益也應提升，才能吸引更多人執教。

另外，侯俊良也指出，技職教育法第25條，有關技職學校聘任教師應具有一年以上業界實務工作經驗規定，也應該一併檢討。原來立法意旨是想透過產學關連提升師資專業，但應該要再研議具體可行的方案，不要讓技職法規定，成為技職師資培育跟優秀師資人才進用的絆腳石。

國際技能發展協會執行長黃偉翔也表示，近年老師的工作內容確實比較辛苦，肩負多種任務，甚至還要承擔家庭教育。此外，跟普通高中教師相較技高教師有更多考科，輔導學生考技術士證照、培育技職選手等，業務可說更多元。但若是出身電機電子群等，現在只要到業界求職，多能覓得比教師薪資更優渥的工作。

黃偉翔認為，公費專班比起一般師資培育，確實可於現實面「拉回」部分人才投入教職，又公費除補助外也有一份榮譽感。近年技高教師稀缺，教育部願以公費協助確實是一項指標，希望吸引更多人投入。