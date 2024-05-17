快訊

南韓軍方：北韓朝日本海發射不明彈道飛彈

疑繳不出貸款車被拖走！五股火爆男至車行搶車…10分鐘北市落網

金正恩無所不在：北韓監視器數量增加，強化全國監控

聽新聞
test
0:00 / 0:00

台師大工教系轉型公費專班 教團籲一併修正技職教育法

聯合報／ 記者許維寧／台北即時報導
台師大決議工教系不停招，但將轉型成國內首個「技職師資公費專班」，預計最快自114學年起招收15名學生。圖／台師大提供
台師大決議工教系不停招，但將轉型成國內首個「技職師資公費專班」，預計最快自114學年起招收15名學生。圖／台師大提供

國立台灣師範大學去年宣布擬於114學年停招工業教育系，但引起教育界反彈，日前校方決議工教系不停招，但將轉型成國內首個「技職師資公費專班」，預計最快自114學年起招收15名學生。教育團體則表示，教師勞動權益應從根本提升，吸引更多人執教；再者，也應該一併修正技職教育法第25條。

國內技高近年多面臨找不到老師的困境，台師工教系決議轉型成國內首個「技職師資公費專班」，預計最快自114學年起招收15名學生，以公費方式，為技高動力機械群、電機電子群、機械群師資培育人才。

全教總理事長侯俊良表示，台師大此舉應是短期內以公費資源招募師資生培育，解決可能發生的技職師資缺口。短期視之，應會視教師類別嘗試辦理公費生，但也呼籲教育環境、教師現場勞動權益也應提升，才能吸引更多人執教。

另外，侯俊良也指出，技職教育法第25條，有關技職學校聘任教師應具有一年以上業界實務工作經驗規定，也應該一併檢討。原來立法意旨是想透過產學關連提升師資專業，但應該要再研議具體可行的方案，不要讓技職法規定，成為技職師資培育跟優秀師資人才進用的絆腳石。

國際技能發展協會執行長黃偉翔也表示，近年老師的工作內容確實比較辛苦，肩負多種任務，甚至還要承擔家庭教育。此外，跟普通高中教師相較技高教師有更多考科，輔導學生考技術士證照、培育技職選手等，業務可說更多元。但若是出身電機電子群等，現在只要到業界求職，多能覓得比教師薪資更優渥的工作。

黃偉翔認為，公費專班比起一般師資培育，確實可於現實面「拉回」部分人才投入教職，又公費除補助外也有一份榮譽感。近年技高教師稀缺，教育部願以公費協助確實是一項指標，希望吸引更多人投入。

多人 教師

延伸閱讀

台師大工教系轉型技職師資公費專班 最快114學年招生

評任期最長教長潘文忠 全教總：一錯、三拖、六沒有

被逼「買單校友餐費」高中師控校長霸凌 教育部回應了

校長遭控逼教師埋單校友餐費 教部認定霸凌不成立挨轟

相關新聞

台師大工教系轉型技職師資公費專班 最快114學年招生

國立台灣師範大學去年宣布擬於114學年停招工業教育系，但引起教育界反彈，憂折損技術型高中師資培育。台師大科技與工程學院院...

任內完成代理教師全年聘期 工會向教長潘文忠致謝

現任教育部長潘文忠任職逾7年即將卸任，今日全國代理暨代課教師產業工會理事長協同幹部，並邀請立委范雲赴教育部致贈「全年聘」...

台師大工教系轉型公費專班 教團籲一併修正技職教育法

國立台灣師範大學去年宣布擬於114學年停招工業教育系，但引起教育界反彈，日前校方決議工教系不停招，但將轉型成國內首個「技...

清大也到高雄設分部！114學年招收半導體AI碩博士生

高雄市政府與清華大學今天簽訂「清華大學高雄分部籌設MOU」，雙方指出，分部設立目標在於培育高階科技、管理及政策制定人才，...

幼教師出走／新幼照法讓師資流失 增匿名檢舉不受理仍存灰色空間

新版幼照法等相關子法今年3月上路滿一年，相關規定倉促上路，看不慣、就檢舉，不但逼走好老師，也衝擊幼教師資人力。教育部將修法，本報數位版記者取得草案，新增匿名者不受理，還有不罰措施，但教團指出灰色空間太多，第一線教師仍憂心忡忡。

私校退撫儲金信託 中信7連霸受託銀行

中國信託商業銀行七度獲選擔任「私校退撫儲金信託」受託銀行，昨完成簽約儀式，將提供約四萬五千位教職員建構更完善的退撫儲金信...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。