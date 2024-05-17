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台師大工教系轉型技職師資公費專班 最快114學年招生

聯合報／ 記者許維寧／台北即時報導
國立台灣師範大學昨日公告通過工業教育系114學年停招案，但部分人士不滿，認為校方停招工教系，將大大折損技高師資培育量能。本報資料照片
國立台灣師範大學昨日公告通過工業教育系114學年停招案，但部分人士不滿，認為校方停招工教系，將大大折損技高師資培育量能。本報資料照片

國立台灣師範大學去年宣布擬於114學年停招工業教育系，但引起教育界反彈，憂折損技術型高中師資培育。台師大科技與工程學院院長鄭慶民表示，日前已召開多次協調會，工教系決議轉型成國內首個「技職師資公費專班」，預計最快自114學年起招收15名學生，為技高動力機械群、電機電子群、機械群師資培育人才。

台師大工教系成立於國民政府遷台後，在美國國際合作總署資助下，1953年由省立師院與美國賓州州立大學合作，專門培育工業職業學校師資及中等學校工藝教師，也是台灣第一個技職教育師資培育的學系，被譽為技高、科大校長搖籃。系上曾統計，110學年時全台約80多位系友正擔任高中職校長，約占全部高中職校長六分之一。

據了解，由於停招工教系茲事體大，日前引發各界校長連署搶救。而教育部日前也屬意不希望工教系停招，而是嘗試轉型等方案，學校日前也已召開多次協調會研議。

鄭慶民指出，台師大已聽到各界的聲音，工教系將會轉型為技職師資公費專班，期望可以由公費方式，培育技術型高中教師人才，學生就學期間享有公費待遇，畢業後則分發到技高任職。但也考量到現有的公費生數量加上未來少子女化影響，因此首年拍板招生15人，預計招收動力機械群、電機電子群、機械群各5名。

根據112學年台師大教師資格檢定考試報考結果，工教系僅剩8人報考教檢。台師大近年已轉變成綜合型大學，且隨社會變遷和少子化影響，大多數學生非以當老師為志業，課程以實務為主的工教系近年更多學生選擇投入薪水優渥的資通訊、機械產業，而非進入技高執教。

鄭慶民表示，台師大已經回函教育部，表示願意接續轉型辦理，「可以說是一定會辦了。」專班學生就讀大學4年，必須修讀必修28學分和26個教育學分，對工教系而言人才培育也將更聚焦、更明確。

台師大 教師

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