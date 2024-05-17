任內完成代理教師全年聘期 工會向教長潘文忠致謝

現任教育部長潘文忠任職逾7年即將卸任，今日全國代理暨代課教師產業工會理事長協同幹部，並邀請立委范雲赴教育部致贈「全年聘」感謝函予潘文忠。理事長黃湘仙表示，工會創會三年，終於達成全國代理教師聘期統一的任務，是台灣教育史上的里程碑，也要感謝教育部、國會和社會大眾一同努力。

潘文忠任職教育部長已逾7年，也是任期最長的教育部長。日前潘談到，任內落實班班有冷氣、更新維護老舊校舍，並陸續修正特教法，也給予全國代理代課教師完整一年聘期，根除過往無法全年遴聘的問題，都要感謝國會和地方教育局的支持。

今全國代理暨代課教師產業工會特別前往教育部致贈感謝函，潘文忠也和工會成員分享，教育部先在轄下學校做示範性政策，並給與代理教師全年薪、年資提敘，再逐漸與地方政府溝通，最後達成法制化。過程非常不容易，但在政府、民意代表、團體三方努力下終能達成，也期勉全年聘只是第一步，後續還能繼續精進。

黃湘仙也分享，家人過去一直在南投地區擔任代理教師服務至今，26年來首次拿到完整一年薪資。她表示，全年薪不僅只是一份薪資，而是對長年在教育現場堅持數十年的代理教師一份認可與尊嚴，更是完善整體教育人力體制的第一步。

黃湘仙表示，潘文忠任內完成艱難的任務，相信新任教育部長鄭英耀以及次長張廖萬堅會更好，期許共同接棒完善教育現場人力制度，守護教育現場。