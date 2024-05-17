總統教育獎56生獲殊榮 游高晏、林易2度登榜

2024年總統教育獎名單今天公布，共有56名學生獲得殊榮，其中，中央大學學生游高晏、台中一中學生林易持續克服障礙，展現自身的才華，都是第2度獲獎。

教育部發布新聞稿指出，2024年總統教育獎全國共推薦410人，是近5年最多的1次。初選選出168人，複選由學者專家實地訪視，最終選出大專組8名、高中組12名、國中組18名及國小組18名，合計56名學生獲得殊榮。

總統教育獎鼓勵以順處逆，發揮人性積極面、力爭上游的學生，獲獎者可得到新台幣15萬元到25萬元獎金，並進入總統府接受表揚。今年度獲獎者中，游高晏、林易曾在不同教育階段獲得總統教育獎，今年是第2度登榜。

目前就讀中央大學中文系的游高晏，小時就因重度無口語自閉症，溝通困難造成情緒障礙，又因肌肉低張令大小動作不協調，3歲前就拿到重度多重障礙手冊。

進入國小後，游高晏花了1年半克服生理心理障礙，學會「一指神功」打字，小二時經過評鑑，成為桃園第1名從特教班轉安置普通班就讀的重度障礙學生，曾出書分享生命故事，多次應國內外邀請擔任研習講師。

游高晏大學期間成績優異，多次以古典及現代詩作、散文作品獲得各項文學獎，更甄試考上中文研究所，每週於臉書粉專撰寫文章，展現豐富的感受力。評審特別肯定他不只是成就個人夢想，也能持續鼓舞和幫助他人。

目前就讀台中一中的林易，因早產患上腦性麻痺，手腳不靈活無法如期上學。無法使用滑鼠的他，只能用下巴勉強操作器具，但仍以樂觀態度面對人生的挫折。

林易曾將數學、音樂、英文的作品分享到YouTube，COVID-19（2019年冠狀病毒疾病）疫情時，更以自身的遭遇寫歌，鼓勵大眾勇敢面對；俄烏戰爭爆發後，他也寫歌宣揚反戰。

雖然因重度腦性麻痺導致行動不便，每天都要忍受復健的疼痛，但林易以樂觀的精神克服重重困難。如今他上網自學大學微積分、線性代數、量子力學的課程，目標是未來投入量子力學研究，造福人類。