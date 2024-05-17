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私校退撫儲金信託 中信7連霸受託銀行

聯合報／ 記者朱漢崙／台北報導
中信銀行七度獲選擔任「私校退撫儲金信託」受託銀行，前排由左至右為台灣教育大學系統總校長吳清基、私校退撫儲金管理會董事長黃柏翔、教育部私校退撫儲金監理會執行秘書賴俊男、中信銀行總經理楊銘祥、台灣法金事業總處總處長陳彩熒。圖／中信銀行提供
中信銀行七度獲選擔任「私校退撫儲金信託」受託銀行，前排由左至右為台灣教育大學系統總校長吳清基、私校退撫儲金管理會董事長黃柏翔、教育部私校退撫儲金監理會執行秘書賴俊男、中信銀行總經理楊銘祥、台灣法金事業總處總處長陳彩熒。圖／中信銀行提供

中國信託商業銀行七度獲選擔任「私校退撫儲金信託」受託銀行，昨完成簽約儀式，將提供約四萬五千位教職員建構更完善的退撫儲金信託模式，其中風險屬性評估提醒、自訂分期給付贖回、自主投資平台再進化均為亮點。

中信銀行自二○一○年起受託辦理私校退撫儲金信託，協助私校退撫儲金管理會推動方案、提升受託管理服務內容有成。

中信銀行總經理楊銘祥表示，私校退撫儲金是國內首創以信託方式辦理的退休金制度，中信銀行二○一三年推出私校自主投資計畫，二○一五年因應Bank三點○上線，設計私校專屬的網路行動銀行，二○一七年推出人生周期自動投資機制，二○二○年順應潮流提供退休後教職員分期請領服務，啟動人生周期基金為預設選項制度，去年則新增可投資海外ＥＴＦ次級市場，獨家為私校退撫儲金創設多幣別信託架構，有效提升私校退撫儲金管理會投資靈活度。

教育部私校退撫儲金監理會執行秘書賴俊男表示，私校退撫新制採取確定提撥制設計，建立私校教師個人帳戶，並實施自主投資，提供教師「保守型」、「穩健型」及「積極型」三類投資組合，至去年為止，三種組合平均年收益各為百分之二點三、百分之七點五及百分之八點四。

私校退撫儲金管理會董事長黃柏翔指出，資產規模從去年底八七○億元，至今年四月已達九三七億元。

中信 人生 信託

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