代理教師荒 恐演變行政大逃亡

近年有一波教師退休潮，加上教育部控管代理教師員額不能超過8%，各縣市逐年釋出教職，但代理教師上岸後，代理代課缺反而找不到人，演變成學校老師超鐘點。全國代理代課教師工會主張修法，要求有合格教師證的代理教師可比照正式老師敘薪。

全國代理暨代課教師產業工會理事長黃湘仙指出，每年代理教師4至8月最煎熬，同時要上班、備考，還要注意隨時預告的缺額、報名日期。目前只有在國立高中職代理教師、北市及金門的中小學代理教師、台中及桃園高中代理教師可擁有職前年資提敘權利，其他縣市都不採計，雙北家長對教育要求較高，台北待遇好也會找不到代理老師，遑論新北。

新北市教育產業工會理事長吳添寶說，代理教師荒根本問題是年金改革，及教育環境對老師不友善，導致正式老師找不到人，原本有教學熱忱的代理老師轉行，年輕人也不願意報考。他提到，近年代理教師荒感受明顯，今年學校預計開至少10招，「可能還招不到」。

吳指出，面對招不到人窘境，校長只好動用關係找親友來報考，這些多是大學剛畢業新鮮人，找不到工作，看上代課老師月薪比一般上班族薪水高一些，對社會新鮮人多少還有一些誘因，若還是找不到人，就只能以既有老師超鐘點運作，每人至少多上1、2節課，尤其主任、組長超鐘點後，行政、教學負荷不來，也會演變成行政大逃亡。

全國中小學校長協會理事長、新莊國小校長張信務建議新北教育局開放代理教師續聘3年，提高穩定性。政治大學教育系主任陳榮政認為，代理教師提敘薪級問題正在釋憲中，釋憲後各縣市政府就會補上，但偏鄉代理老師流動率高、找不到人的問題仍無解，建議地方政府應落實偏鄉條例簽6年約的專聘教師，也不會受限代理缺不能超過8%的天花板。