快訊

走到哪刷到哪！台灣ATM密度、「嗶」支付筆數冠全球

史上頭一遭！美股3大指數前市收盤同步上攻 道瓊站上4萬點大關

槍擊斯洛伐克總理凶嫌遭控謀殺未遂 內政部長：孤狼犯案

當代客語創作計畫啟動 7創作者成果115年將問世

中央社／ 台北16日電

客委會今天宣布「當代客語創作計畫」啟動，由7名小說家、散文家及詩人展開全客語創作，成果預計115年問世。主委楊長鎮表示，為了讓客語不再是古老的想像，需要有更多人創作。

客家委員會今天舉辦「當代客語創作計畫」啟動記者會，宣布由利玉芳擔任計畫主持人，聘請陳萬益、彭瑞金、范文芳3名老師擔任計畫顧問。

客委會並說，共邀請7名客語文學資歷豐富的創作者，包含小說家李旺台、甘耀明、高翊峰，散文家吳鳴、張郅忻，詩人羅思容、張芳慈，將以1年的時間進行創作，成果將在115年問世。

楊長鎮指出，7名創作者是老中青世代的知名作家，將用全客語創作，為了讓客語不再是古老的想像，需要有更多人響應用客語創作，激發新的文學生命力，母語也才能夠延續生存下去。

談及首度推動「當代客語創作計畫」的源起，他說，發想來自14至16世紀的西方文藝復興，將母語創作從拉丁文解放出來；以及在中國的五四運動下，華語從文言文的束縛中獲得解放。

李旺台曾發表「獨角人王國」、「播磨丸」、「小說徐傍興」及「蕉王吳振瑞」等小說，後者近日被翻譯成英語，於美國Shadelandhouse Modern Press出版社出版。

甘耀明的著作有「神秘列車」、「水鬼學校和失去媽媽的水獺」、「殺鬼」、「喪禮上的故事」、「邦查女孩」、「冬將軍來的夏天」及「成為真正的人」等。曾3度獲得台北國際書展大獎，2度獲得金鼎獎，以及金典獎、紅樓夢獎首獎、聯合報文學大獎等獎項。

高翊峰著有長篇小說「2069」、「泡沫戰爭」、「幻艙」，短篇小說集「烏鴉燒」、「奔馳在美麗的光裡」、「傷疤引子」、「肉身蛾」及「家，這個牢籠」等。

吳鳴本名彭明輝，文學創作以散文為主，曾獲第5屆時報散文首獎；結集作品有「湖邊的沈思」、「浮生逆旅」、「秋光侘寂」及「秋光拾得」等。

張郅忻著有散文集「我家是聯合國」、「我的肚腹裡有一片海洋」、「孩子的我」、「憶曲心聲」，長篇小說「織」、「海市」、「山鏡」。另著有兒少小說「館中鼠」，並獲得金鼎獎。

羅思容，歌詩作品有「每日」、「攬花去」、「多一個」、「落腳」、「今本日係馬」等。詩文作品發表於「現代詩」、「臺灣文學季刊」、「笠詩刊」、香港「呼吸詩刊」、人間副刊等。

張芳慈，1986年加入笠詩社。1998年與國內多名女性詩人合創「女鯨詩社」。2020年台北詩歌節焦點詩人，作品廣為翻譯約10種外語，近幾年主持上百場藝文沙龍講座，並擔任多場音樂或劇場展演策劃與策展人。

客語 詩人 金鼎獎

延伸閱讀

苗市僑育國小布馬陣好威 登上總統就職典禮讓世界看見

已延宕多年 竹東客家文化大禾埕斥資5億5千多萬元今動土

新竹海陸客語流失嚴重成危機 竹縣將加強推客家政策

苗栗推動客語回歸家庭運用 「客轉竇」計畫今天起跑

相關新聞

開缺近4年最多！新北國中教甄出招搶人 師憂代理教師荒仍上演

新北市日前公告113學年度國中教甄缺額204位，是近4年最多缺額，代理教師有望上岸。不過代理暨代課教師產業工會理事長黃湘...

遭控謾罵老師、求工友洗碗 國小校長捲遴選「換票說」發聲：有點傻眼

基隆市政府18日辦理1名國中、5名國小校長轉任遴選，有名國小校長遭點名8年任內無建樹及諸多不是，並疑與特定候用校長「換票...

估學校「10招」還找嘸代理、代課老師 工會主張比照正式師敘薪

近年有一波教師退休潮，加上教育部控管代理教師員額不能超過8%，各縣市逐年釋出教職，但代理教師上岸後，代理代課缺反而找不到...

清大也到高雄設分部！114學年招收半導體AI碩博士生

高雄市政府與清華大學今天簽訂「清華大學高雄分部籌設MOU」，雙方指出，分部設立目標在於培育高階科技、管理及政策制定人才，...

傅朝卿獲行政院文化獎肯定 感嘆台灣文資保存修復常落後

成大建築系名譽教授傅朝卿長期推動文化資產保存 、國際接軌、結合民間讓文資保存觀念深入大眾41年不遺餘力奉獻心力，昨獲行政...

年資是否採計敘薪 代理教師開第一槍聲請釋憲

代理教師張凱翔質疑教師法、中小學兼任代課及代理教師聘任辦法違反法律明確性、平等原則，造成代理教師累計任教年資敘薪一國多制...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。