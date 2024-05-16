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以文物交織「紅樓夢」世界 故宮重現盛清貴族榮景

中央社／ 台北16日電

以物品交織「紅樓夢」繁美世界，國立故宮博物院北部院區明天起將推出「看得見的紅樓夢」特展，引領觀眾重新想像盛清貴族世家的榮景，看見「紅樓夢」的絕美與哀戚。

策展人國立故宮博物院器物處助理研究員王亮鈞透過新聞稿表示，展覽以3個軸線展開敘事，首先是「大雅可觀」，透過作者曹雪芹生於江寧織造世家的人生經驗，呈現「紅樓夢」中貴族階級精緻的物質文化。

其次是「異物奇貨」，透過展出書中對應的外國舶來品，揭示作者所處的時代宮廷，熱衷於「洋貨」的仿效風潮，以此襯托賈府的時尚風華。王亮鈞表示，最後是「一番夢幻」，根據書中使用及相關聯物品的描繪，呈現作者塑造各具特色的人物性格與隱喻，展現十二金釵短暫卻華麗燦爛的生命姿態。

亮點展件如「清 乾隆 金鑲東珠貓睛石嬪妃朝冠頂」，纍絲金鳳奢華富麗，是富貴及身分的象徵；「北宋 汝窯 青瓷碟」釉薄處隱現淺粉色光澤，展現內斂高雅品味；「歐洲 十八世紀 銅嵌金星玻璃鼻煙盒」盒蓋嵌長方金星玻璃片，則是當時最新潮、時尚的舶來品。

值得一提的是，展覽特別委請書法家董陽孜題字，並匯聚故宮、國家圖書館及國立台灣大學圖書館館藏珍品。明天下午2時則將由故宮副院長余佩瑾引言，邀請國立台北大學歷史學系副教授林士鉉、策展人王亮鈞進行專題講座與綜合座談。

「看得見的紅樓夢」特展明天起於故宮北部院區203陳列室展出至2026年5月17日。

國立故宮博物院 圖書館 紅樓夢

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