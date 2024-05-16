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楊英風藝術大展 518國際博物館日在史博館登場

中央社／ 台北16日電

迎接518國際博物館日，國立歷史博物館將在當天推出「英風百年－楊英風藝術大展」，匯集200餘件楊英風的代表作品與文獻檔案，回顧楊英風畢生創作精華。

楊英風（1926-1997）與史博館淵源甚深，1955年曾應剛開館的史博館之邀，製作仿雲岡石窟大佛坐像，並且於1960年在史博館舉辦首次個展，1970年代則受邀為史博館設計庭園造景。

史博館透過新聞稿表示，楊英風開拓性的藝術觀念和獨特的創作風格，從鄉土情懷到前衛藝術，從平面作品到立體雕塑，創作之多、面向之廣、藝術活動範圍之大，少有人能出其右，其作品更反映著交織於近代歷史中的台灣藝術發展。

展覽於策展人蕭瓊瑞規劃下，自楊英風與史博館的緣分出發，以「史博情緣」、「少年英風」、「豐年農村」、「歐洲印象」、「景觀雕塑」及「雷射藝術」等主題，展現其豐富的藝術軌跡與創作成就。

此外，展覽特別規劃「南海藝術街區」及楊英風美術館的「宗教藝術」專區，將展示觸角延伸至周邊藝文空間，共同打造南海博物館群的戶外藝術走讀場域。

「英風百年－楊英風藝術大展」將自18日起於國立台灣工藝研究發展中心台北當代工藝設計分館展出至8月18日。

博物館 史博館

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