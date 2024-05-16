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遭控謾罵老師、求工友洗碗 國小校長捲遴選「換票說」發聲：有點傻眼

聯合報／ 記者邱瑞杰／基隆即時報導
基隆市18日辦理5名國小校長轉任遴選作業，其中有名校長遭人指用「換票」確保出線。教育處表示，依規定辦理遴選，絕無換票情事。記者邱瑞杰／攝影
基隆市18日辦理5名國小校長轉任遴選作業，其中有名校長遭人指用「換票」確保出線。教育處表示，依規定辦理遴選，絕無換票情事。記者邱瑞杰／攝影

基隆市政府18日辦理1名國中、5名國小校長轉任遴選，有名國小校長遭點名8年任內無建樹及諸多不是，並疑與特定候用校長「換票」，確保雙雙出線。這名校長今天說，聽到學校沒表現有點傻眼，跟人換票則是想太多。教育處表示，校長遴選須經學校全校性校務會議通過後推薦，絕無換票情事。

基隆市校長依連任、轉任、新任分3階段辦理，校長遴選委員會4月28日通過長樂國小校長林維彬、南榮國小校長曾敬棠、復興國小校長陳心瑩連任案。

基隆市銘傳國中前校長王淑芬、中山國小校長劉汶琪今年初退休，教育處指派銘傳國中教務主任郭淑娟、教育處督學李瑞彬今年2月1日起，分別代理校長至7月31日。市府預訂5月18日、6月22日分別辦理轉任、新任校長遴選作業。

教育處說，今年僅正濱國中校長林世傑申請轉任銘傳國中校長，如果通過再辦正濱國中新任校長遴選。國小有5名校長申請轉任，分別是武崙楊坤祥、中興楊志欽 、和平莊士杰、長興鄭兆斌及港西吳哲銘，如果都如願，也會有1所小學要辦理新任校長遴選。

基隆市國民中小學校長遴選委員會有有15名委員，分別為學者專家2人、市府代表3人、學校及家長會代表2人、教師代表2人、國中家長會和教師會代表各1人、國小家長會和教師會代表各1人、社會公正人士代表2人，依照校長遴選規定辦理遴選作業。

基隆市國中、小校長常交流互動，並稱資深校長為「班長」，在每年校長遴選作業前，班長會邀集有意參與遴選作業人選交換意見，力求穩定教育現場的和諧氛圍。據了解，今年申請轉任的5名國小校長各有矚意的學校，全數「同額競選」，各自爭取遴選委員支持。

基市府近期接到未具名的檢舉函，指1名申請轉任的校長在過去8年任內毫無建樹、校內工程有瑕疵、曾謾罵代理教師、午餐要求工友裝飯菜和洗碗，今年申請轉任還與特定候用校長疑「換票」，相互確保出線。

這名校長今天說，學校剛拿到全市國語第2、數學第2、英文第8的成績，學生也常參加校外競賽。他的任內完成快2000萬的案子，活動中心工程已完工，今年暑假還有1000多萬共6個案子要做。林姓代理老師因無法兼顧研究所學業和教學工作想離職，學校把代理教師當做寶，他也想留人，怎會把人逼走。

工友幫忙打菜部分，這名校長回憶8年前到任時，工友對他說，這個學校之前就是這樣幫校長裝飯菜。校長工作常要開會、離開校長室去巡視或接待來賓，沒法固定時間去盛飯菜，才接受工友的好意。

至於「換票說」，這名校長說，「他不講，我還不知道可以這樣做。」校長遴選有一定的機制，由15名遴選委員幫學校找合適的校長，有人說可以換票，真的是想太多。爭取當校長是一種使命感，想要為學校做點事，黑函流傳已對他造成傷害。

基隆 校長遴選

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