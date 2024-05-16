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新北3年投3千萬 打造10所高職成技職「國訓中心」
為集中技職金手培育資源，新北教育局宣布3年投入3千萬，讓10校高職購買設備成為技職「國訓中心」，盼為台灣培育更多國際級國手。新北市長侯友宜說，新北近年在技藝技能表現優異，未來3年建置10個培育基地及每年投入1千萬培訓、獎勵，讓新北的國手更能在國際上發光發熱。
侯友宜今上午出席國際級金手培育藍圖啟動儀式，侯說新北市近年在技藝技能競賽得到全國第一，尤其亞洲盃8位國手拿到4金1銀1優勝，青少年組拿了3個金牌。新北市4年花了8億投入在技職教育，讓金手培育搖籃更茁壯，不僅規畫金牌教練與金手組成技職教練團到國中傳承，同時投入3千萬建10個培育基地，及1千萬培訓與獎勵費，讓金手教練、選手能一棒接一棒。
新北教育局指出，新北近年在技藝技能競賽成績優異，全國技藝競賽去年獲46座金手是全國最多、全國技能競賽青少年組冠軍四連霸、2023亞洲技能競賽4金1銀1優勝、新北更培育出技職界奧運等級國際技能競賽選手，9月赴法國里昂參賽。
教育局技職科長江彥廷表示，新北從國中技藝教育開始加強職探，推動國中青少年技能競賽、高中職青年技能競賽及技藝競賽，更透過金手培訓，一年約耗資1000萬培育30位金手，為提高資源效益，3年3千萬投資10校高職購買設備成為技職「國訓中心」。
新北高工科主任陳錫齡表示，當老師最有成就感是將學生教成英才而樂之。代表參與2024法國里昂國際技能競賽的范庭瑋說，作為新北市技能大使，盼能夠激勵更多人發掘自身潛能，勇於嘗試新事物，持續學習成長。
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