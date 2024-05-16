估學校「10招」還找嘸代理、代課老師 工會主張比照正式師敘薪

近年有一波教師退休潮，加上教育部控管代理教師員額不能超過8%，各縣市逐年釋出教職，但代理教師上岸後，代理代課缺反而找不到人，演變成學校老師超鐘點。全國代理代課教師工會主張修法，要求具合格教師證代理教師可比照正式老師敘薪。

全國代理暨代課教師產業工會理事長黃湘仙指出，每年代理教師4至8月都是最煎熬時期，同時要上班、備考，還要注意隨時預告的缺額、報名日期，這樣的循環「很不健康」。目前僅任教於國立高中職代理教師、台北市及金門縣的中小學代理教師、台中市及桃園市高中代理教師可擁有職前年資提敘權利，其他縣市都不採計，雙北家長對教育要求較高，台北待遇好也會找不到代理老師，更遑論新北市。

新北市教育產業工會理事長吳添寶說，代理教師荒根本問題是年金改革，及教育環境對老師不友善，導致正式老師找不到人，原本有教學熱忱的代理老師轉行，年輕人也不願意報考。他提到，近年代理教師荒感受明顯，今年學校預計開至少10招，「可能還招不到」。

吳指出，面對招不到人窘境，校長只好動用關係找親友來報考，這些多是大學剛畢業新鮮人，找不到工作，看上代課老師月薪比一般上班族薪水高一些，對社會新鮮人多少還有一些誘因，若還是找不到人，就只能既有老師超鐘點運作，每人至少多上1、2節課，尤其主任、組長超鐘點後，行政、教學負荷不來，也會演變成行政大逃亡。

全國中小學校長協會理事長、新莊國小校長張信務說，今年龍寶寶升國中，教甄開缺數多，但有些代理老師考不上正式，寧願在家準備重考，也不想當代理，預估專業科目如英文、音樂科老師還是補不齊。至於新北能否讓代理老師採計年資提敘薪級，張認為，各縣市財政狀況不如台北市寬裕，建議新北教育局開放代理教師續聘3年，提高穩定性。

政治大學教育系主任陳榮政認為，代理教師提敘薪級問題，已正在憲法法庭釋憲，釋憲後各縣市政府就會補上，但偏鄉代理老師流動率高、找不到人的問題仍無解，建議地方政府應落實偏鄉條例簽6年約的專聘教師，也不會受限代理缺不能超過8%的天花板。