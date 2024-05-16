年資是否採計敘薪 代理教師開第一槍聲請釋憲

代理教師張凱翔質疑教師法、中小學兼任代課及代理教師聘任辦法違反法律明確性、平等原則，造成代理教師累計任教年資敘薪一國多制，聲請釋憲。憲法法庭今年3月12日召開言詞辯論，將在3個月內宣示判決，必要時得延長2個月，由於適逢520新政府上台，預估8月12日才會宣判。

代理教師過去長期薪資僅10個月，寒暑假等同放無薪假，全國各縣市去年陸續宣布代理教師可領全年薪後，待遇提升，但代理老師通常在學年間到不同縣市、學校應徵任職，執教年資可否累計敘薪，仍無法全國一致。

曾任華僑高中、石碇高中代理教師的張凱翔，2017年獲聘至中和高中任教，但中和高中不採計先前他任教2年的年資，僅依張碩士學歷敘定其薪級，照規定碩士為24級245薪點，若採計服務年資，與不採計兩者月薪相差6000元。

為此，張凱翔向新北市政府教師申訴評議委員會申訴經駁回後，提起再申訴、行政訴訟，均被駁回，最後向憲法法庭聲請解釋憲法。張說，大多數代理教師不敢提救濟程序，是怕下一年拿不到聘書，但沒人提出救濟，不代表沒有違憲或侵害人權。

憲法法庭3月12日言詞辯論時，新北市府法制人員說，目前代理教師多有碩士學歷，且有教師證，在未兼導師、未兼任行政業務條件下，每月可領5萬4170元，若有兼行政，每月薪水增至5萬7170元或5萬8890元，年薪約73萬1295元，相當於一般受僱律師的薪水，還有近3個月寒暑假無須上班，認為已能保障代理教師的權益。