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高中完全免試入學結果公告 8030人錄取、總錄取率91.83％

聯合報／ 記者李芯／台北即時報導
教育部提醒錄取學生，報到前可利用學校網站招生宣導專區查詢，並於6月17日依簡章規定時間完成報到手續，以確保個人權益。本報資料照片
教育部提醒錄取學生，報到前可利用學校網站招生宣導專區查詢，並於6月17日依簡章規定時間完成報到手續，以確保個人權益。本報資料照片

113學年度高中完全免試入學今日公告放榜結果，學生可於上午11時起至各招生學校網站查詢錄取結果。今年度完免共有132所公、私立學校參與，今年度共有8030人錄取，總錄取率為91.83％。

今日高中完免結果公告，國立台灣海洋大學附屬基隆海事高中、國立基隆商工、國立大湖農工、國立埔里高工、國立暨南國際大學附中、國立水里商工、國立東石高中、國立新營高工、國立後壁高中、國立佳冬高農及國立馬公高中等11校，將於辦理撕榜作業後，公告錄取結果。

教育部也提醒錄取學生，報到前可利用學校網站招生宣導專區查詢，並於6月17日依簡章規定時間完成報到手續，以確保個人權益。

113學年度辦理學習區完全免試入學的高中，單點型學校有63校，區域型計有基隆區、南投一區、南投二區、嘉義區、台南四區、高市六區、屏東區、台東區、花蓮區、連江區及澎湖區等11區69校，總計132所公、私立學校參與，入學方式包含單一學校單一科別志願及單一學校多群多科志願。報名學生總計有8744人，錄取人數計有8030人，總錄取率為91.83％。

教育部說，為實現十二年國教「全面免試，就近入學」目標，113學年度擴大辦理高級中等學校學習區完全免試入學，在106到112學年度辦理學校的基礎下，邀請多所私立學校以單點方式辦理完全免試入學。後續將視113學年度各單點及區域學校辦理情形，逐步擴大辦理學習區完全免試入學，並穩健政策目標。

教育部表示，此入學管道登記報名人數未達招生人數時，全部錄取，如報名人數大於各校核定招收完全免試入學人數者，則參考各就學區免試入學作業要點超額比序項目及順序，經適當比序後錄取。如比序後仍有同分，則以增額錄取核定招生名額5％為原則。如有招生缺額，可流用至現行就學區免試入學招生名額。

教育部表示，學習區完全免試入學管道不採計國中教育會考成績，但採用條件式發放入學獎學金制度，完全免試入學學生仍應參加國中教育會考，透過國中教育會考的學力檢定機制，確知學力狀況。

免試入學 十二年國教 國中教育會考 教育部

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