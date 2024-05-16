開缺近4年最多！新北國中教甄出招搶人 師憂代理教師荒仍上演

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聯合報／ 記者劉懿萱／新北即時報導
新北市日前公告113學年度國中教甄缺額204人，是近4年缺額的新高。本報資料照片
新北市日前公告113學年度國中教甄缺額204人，是近4年缺額的新高。本報資料照片

新北市日前公告113學年度國中教甄缺額204位，是近4年最多缺額，代理教師有望上岸。不過代理暨代課教師產業工會理事長黃湘仙直指，新北代理教師無法依年資敘薪，寒暑假還可能被要求兼行政職，預估今年代理教師荒仍會上演。教育局說，代理老師是否依年資敘薪應由中央立法統一規範。

教育局5月1日公告113學年度國中教甄缺額，共204位，是4年來開缺數最多，其中開缺最多類科為國文科28名，其次為特教身障類科19名，第三則是專任輔導教師類科13名。此外，為讓沒考上正式老師的代理，續留在新北教書，教育局祭出新北當代理老師，明年教甄初試總成績可加10%。

新北顏姓國中代理教師認為，初試加分10%沒什麼作用，不如把待遇調整跟台北市一樣，可依年資敘薪，如此才能增加誘因；另一位代理教師也說，之前寒暑假無薪讓很多考不上正式的代理老師逐漸轉行，去年雖然開始有全年薪，但新北無法依年資敘薪，許多人寧願去台北考教甄。

黃湘仙批評，新北代理教師待遇差，無法依年資敘薪、寒暑假還可能被要求兼行政職，教甄初試加分10%誘因太低，還不如加薪10%。代理教師荒已長達3年，尤其新北市比其他縣市更嚴重，去年之前只有10個月薪水，讓代理教師寧可選擇到台北市考教甄，考上還能依年資敘薪。

黃舉例，代理教師張凱翔在金門任教時可敘薪，到新北任教卻直接少近2萬，張主張教育局不採計他先前任教2年的年資，牴觸憲法申請釋憲。憲法法庭上市府法制專員卻稱，該代理教師年領73萬，還有近3個月寒暑假，但代理教師薪資根本不是這樣算，多數年薪僅50多萬，部分老師寒暑假還要上班。

黃說，新北去年代理教師荒另個原因，是全台已給代理教師全年薪，老師寧願回鄉或到生活消費較低的縣市教書，預料新北今年還是會發生代理教師荒，國教署應出面整合教甄作業，別讓各縣市自辦，落入相互搶人困局。

新北教育局說，新北市國中正式教師5722人、代理教師889人，若以最基本的大學畢業、服務年資1年計算，代理教師按年資敘薪，一年預算要增加900萬，是否依年資敘薪建議由中央應立法統一規範。

新北市日前公告113學年度國中教甄缺額204位，是近4年最多缺額，代理教師有望上岸。圖為教甄考試場景。圖／新北市教育局提供
新北市日前公告113學年度國中教甄缺額204位，是近4年最多缺額，代理教師有望上岸。圖為教甄考試場景。圖／新北市教育局提供

代理教師 教育局

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