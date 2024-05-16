新教育部長將上任 教團建議教師輪調完善家長職能

520後教育部即將迎來新任部長國立中山大學校長鄭英耀，台灣家長教育聯盟對於新的教育部團隊有高度期待，並提出促進優質校園、完善家長職能、打造零風險環境、落實適性學習等4面向政策建議。當中提及教師缺乏輪調等精進措施，應設計小區域輪調及換證制度。台家盟也認為，許多家長不夠理解教育部的「零體罰政策」，教育部應完善家長職能，讓家長理解正向管教的重要性。

台家盟指出，教育部推動「零體罰政策」已近30年，且修法汰換不適任教師，但體罰與霸凌案仍時有所聞。台家盟認為，教師缺乏輪調、訓練、考核、分級等在職精進措施，應規劃設計小區域輪調及換證制度，讓教師能持續進修，以因應世界劇烈的變化。

台家盟也希望教育部能完善家長職能，並指出許多家長不夠理解「零體罰政策」，不但縱容學校老師體罰學生，管教方式也停留在遠古時代。因此，台家盟要求教育部積極落實家庭教育任務，透過家長研習讓家長理解「正向管教」的重要性。

此外，高中以下校園自殺通報案件大幅增加，台家盟認為當務之急是修改學生輔導法，調整專任輔導教師的配置，因地制宜制定相關配套措施。除了落實三級輔導工作，對於情節嚴重至中輟、拒學的學生，也應提出不同的教育體制作為輔導方案。

對於108課綱，台家盟則建議，教育部應建立平台機制，促進教育現場老師與業師相互學習，進一步協作課程設計與教學，實質幫助學生實現多元學習的目標。且針對不同學習狀態的學生，未來應設計「以學會取代學完」的課綱，避免放棄任何學生的學習權益。