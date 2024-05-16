午餐立專法專家盼設營養教師 主廚揭午餐不好吃的秘密

學校營養午餐專法立法牛步，教育部今天表示草案最快新會期開始可送進立院。與學校午餐息息相關的營養教育是眾多專家學者的關注焦點，有專家認為應該設置「營養教師」教導學童，教師團體表示午餐應該是課程飲食教育的實踐驗收。至於學校午餐為何不好吃，團膳主廚直言兩項原因，分別是調味料及烹調溫度的限制。

立法院今日召開「學校午餐法制化」公聽會，立委柯志恩說，過去有調查指出，有四成學校每周供應2次以上的丸子、香腸、重組雞塊等加工食品，雖然孩子喜歡，但營養成分在哪裡？有林林總總的實務問題都還待解決。

中華民國營養師公會全聯會副理事長陳珮蓉表示，每天有1、200萬學童在吃飯，因此營養教育很重要，現行「營養三法」包括食農教育法、營養及健康飲食促進法，剩下的就是學校午餐專法。但營養教育不只侷限在吃午餐，其他的飲食都需要營養教育。

大享食育協會秘書長黃嘉琳說明，除了經過國家考試認證的學校營養師，日韓還有設置「營養教師」，可以在學校合法教學，若要訂定這樣的角色，利害相關人要參與制定討論、施行細則、配套作法，但目前沒有看到主管單位提出更細緻的做法，這是學校供餐法制化中很重要的一點。

全教總理事長侯俊良則認為，學校每周一節的健康與體育課中，已經納入「人、食物與健康消費」的內容，中小學午餐時間頂多30分鐘，沒有時間做營養教育。因此，學校午餐應該是課程飲食教育的實踐驗收，讓學生單純享用美味健康營養午餐，從中感受實踐，孩子在學校吃到美味的營養午餐，回家還能告訴家長應該主怎樣的菜色，而非在一餐中又要吃飯又要教育。

學校午餐團膳主廚周維民直言兩項午餐不好吃的原因，首先是調味料有很大的限制，一般日常使用的是複合式調味料，但學校午餐只能用很基本的調味，只用鹽巴、糖、胡椒粉，蘇丹紅事件後連咖哩粉都不能用，「當然難吃」。再來，營養午餐為了食安問題會過度加熱，好吃的青菜一盤只需炒20秒、上桌時只有七分熟，但營養午餐要確實加熱到85度。

有學校主任問過周維民，食安跟美味哪個重要？他強調，如果煮菜的人是用煮給家人吃的心情來煮學校午餐，那麼食安與美味都不會是問題。

教育部政務次長林明裕表示，專法最快在新會期就會送進立院。目前學校營養午餐專法的名稱為「高級中等以下學校午餐及飲食教育條例」，重點包含學校午餐供餐期間及方式、午餐費收取及補助、食材供應、諮詢會、輔導會及供應會的設置，營養師設置及職責、學校午餐專單位及人力聘用、食物內容及菜單設計、營養基準及採購規範、業務單位及人力、衛生管理及資訊登載、財務收支帳務處理及透明化、飲食教育內涵及推動等事項。