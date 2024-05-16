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全民國防教育資源中心揭牌 林騰蛟：歷史性一刻

中央社／ 台北16日電

教育部大專校院全民國防教育資源中心今天舉辦揭牌儀式，教育部常務次長林騰蛟說，這對全民國防教育是歷史性的一刻，也代表教育部在推動全民國防教育的里程碑；他呼籲大家一起為全民做國防教育，用教育來推動全民國防。

教育部、國防部今天在政治大學舉辦「2024全民國防教育暨防衛動員」學術研討會暨「教育部大專校院全民國防教育資源中心」揭牌儀式，林騰蛟、政治大學校長李蔡彥、國防部副部長柏鴻輝等人到場參與。

林騰蛟在致詞時表示，這對全民國防教育是歷史性的一刻，也代表教育部在推動全民國防教育的里程碑。目前國際情勢多變也複雜，包括俄烏戰爭、以巴衝突，讓全民國防教育更受重視。

柏鴻輝則說，全世界理念相同的國家，應一條心捍衛民主與自由，全球都應該要有預防戰爭的概念，讓戰爭永遠不爆發；全民國防教育就是預防戰爭的概念，全民國防教育要從自身做起，在平時就要有自救的能力。

柏鴻輝也說，全民國防是要預防戰爭，告訴總想大舉入侵台灣的中共，台灣永遠不會畏懼強權的恐嚇，如果不向外傳達這樣的訊號、不凸顯台灣擁有自我防衛的能力，國際如何協助；希望全民能支持國防，若國防戰力被中共認知作戰打垮，那國家是沒有未來的。

李蔡彥表示，世界局勢變化多端，如何做好萬全準備，讓全民國防教育順利推展，是嚇阻戰爭很重要的措施，在教官漸漸轉型之後，大專裡的國防教育如何銜接，讓國防教育能夠健全，是挑戰也是機會。

李蔡彥認為，透過在大專院校建立資源中心，提供更好的國防教育資源，未來資源中心可以扮演社群的角色，讓所有參與國防教育的人，都可以充分的表達支持與關心。

俄烏戰爭 國防部 教育部

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