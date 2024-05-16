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學校午餐人力不足 廚師薪資低午餐秘書形同「做功德」

聯合報／ 記者李芯／台北即時報導
宜蘭縣同樂國小總務主任葉明政表示，教學現場需要的是專職負責午餐的人力。記者李芯／攝影
宜蘭縣同樂國小總務主任葉明政表示，教學現場需要的是專職負責午餐的人力。記者李芯／攝影

立法院教育及文化委員會今日舉辦「學校午餐法制化」公聽會，多名專家、學者、立委提出午餐人力問題。其中，午餐秘書被戲稱為「做功德」，多半由學校老師、主任兼任，但工作多、沒有職務加給，且人力不斷輪替。團膳主廚也表示，營養午餐從業人員薪資偏低，造成年輕人不敢投入，現行餐廚人力年紀偏長等問題。

教育部政務次長林明裕表示，國教署109年辦理「公立國民中小學午餐廚房精進計畫」、110-111年辦理「推動偏鄉學校中央廚房計畫」，提高學校自設廚房供應午餐的比率，應加營養師及廚工薪資。另外每年補助央廚及聯合採購群長學校約273位營養師、1131名廚工、225條生熟食運輸路線，並提高偏鄉午餐費到62元。

全教產理事長林碩杰指出，許多學校老師被迫「做功德」兼任午餐秘書，但不僅工作多、寒暑假要處理公文，更沒有職務加給。因此，他呼籲午餐秘書不應為兼任，而是採專任人員或是設置午餐組長、午餐主任的方式。立委陳培瑜觀察，由於營養午餐人力員額不足，不僅午餐秘書做功德，還常有新進教師被「抓交替」，且如果午餐秘書不斷輪替，法制規範、午餐業務都難有連續性。

宜蘭縣同樂國小總務主任葉明政表示，以桃園縣為例，112學年學校午餐秘書有六成是學校教師兼任，三成是一般職員兼任。目前的修法版本沒有看到午餐秘書真正的編制、定位，且經費編列非常模糊，教學現場需要的是專職負責午餐的人力。

營養午餐專法涉及的專業人力除了午餐秘書，還包括營養師、廚師等等。家長會全國高中家長大聯盟教策研中心主任鍾坤志表示，有嘉義的校長反映，周邊規模100多人到500多人的學校都沒有營養師，均由廠商開菜單，呼籲所有的學校營養午餐都應有營養師。

另外，學校午餐團膳主廚周維民表示，營養午餐從業人員薪資偏低，與外面餐廳相比廚師非常不足，且工時長、業務繁瑣，寒暑假還無工可做，造成年輕人不敢投入，現行餐廚人力年紀偏長。

林明裕說明教育部目前的修法方向，他表示，學校營養午餐專法的名稱為「高級中等以下學校午餐及飲食教育條例」，重點包含學校午餐供餐期間及方式、午餐費收取及補助、食材供應、諮詢會、輔導會及供應會的設置，營養師設置及職責、學校午餐專單位及人力聘用、食物內容及菜單設計、營養基準及採購規範、業務單位及人力、衛生管理及資訊登載、財務收支帳務處理及透明化、飲食教育內涵及推動等事項。

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