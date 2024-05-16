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家長教育聯盟 給新教育部團隊的建言與期待

攝影中心／ 記者曾學仁／台北即時報導
台灣家長教育聯盟、立委陳培瑜（左三）上午在立法院舉行「台灣孩子520～給新教育部團隊的建言與期待」記者會，表達對新教育部團隊的建言與期待。記者曾學仁／攝影
台灣家長教育聯盟、立委陳培瑜（左三）上午在立法院舉行「台灣孩子520～給新教育部團隊的建言與期待」記者會，表達對新教育部團隊的建言與期待。記者曾學仁／攝影

台灣家長教育聯盟、立委陳培瑜上午在立法院舉行「台灣孩子520～給新教育部團隊的建言與期待」記者會，表達對新教育部團隊的建言與期待。

教育部新部長及兩位已經公布的新次長即將於5月20日就任，台灣家長教育聯盟對於新的教育部團隊有高度期待，並提出如下建言，期許即將就任的鄭英耀部長，除了守成與創新外，更要針對家長長期關心的沈痾，積極提出解決方案。並強調推動「零體罰政策」已近30年，但是在校園中體罰或霸凌事件依然層出不窮，108年透過教師法修法，雖然教育部積極訂定各種配套措施，力圖汰換不適任教師，然而體罰與霸凌案例仍然時有所聞，顯示效果相當有限。

台家盟並針對「學校面向」，提出「促進優質校園」的主張，除了應持續淘汰不適任教師外，新教育部團隊也要規劃充分的配套措施，落實平時的考績考核及規劃專業分級制，讓好老師獲得實質的鼓勵。

台灣家長教育聯盟、立委陳培瑜（左）上午在立法院舉行「台灣孩子520～給新教育部團隊的建言與期待」記者會，表達對新教育部團隊的建言與期待。記者曾學仁／攝影
台灣家長教育聯盟、立委陳培瑜（左）上午在立法院舉行「台灣孩子520～給新教育部團隊的建言與期待」記者會，表達對新教育部團隊的建言與期待。記者曾學仁／攝影

團隊 教師 教育部

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