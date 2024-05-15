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任期最長教育部長將卸任 潘文忠長跑七年感謝基層教師

聯合報／ 記者許維寧／台北即時報導
教育部長潘文忠今舉行最後一次部務會報，於會前受訪時表示，任職期間執掌108課綱並碰上新冠肺炎疫情，都要感謝第一線教師的努力。記者許維寧／攝影
教育部長潘文忠今舉行最後一次部務會報，於會前受訪時表示，任職期間執掌108課綱並碰上新冠肺炎疫情，都要感謝第一線教師的努力。記者許維寧／攝影

520卓榮泰內閣將走馬上任，教育部長潘文忠任期已逾七年，是任期最長的教育部部長。潘文忠今天舉行最後一次部務會報，於會前受訪時表示，教育工作一棒接一棒，這一棒已跑了七年之久，期間執掌108課綱並碰上新冠肺炎疫情，都要感謝第一線教師的努力。

潘文忠今天主持卸任前最後一次部務會報，潘於會前受訪時表示，至今年5月19日任期將達2647天，七年多來有苦有樂，教育事務一路從幼兒園到大專校院，從體育到終身教育，都要感謝歷任行政院長，給予教育部全力的預算支持。

潘文忠也指出，於任內推動108課綱，實屬一龐大工程，目前已上路六年，未來確實需要不斷往前，又根據2021年PISA調查，台灣學生透過新課綱學習，儘管期間遭逢新冠肺炎疫情，但中學生於數學、科學、閱讀三項評比均有優異表現，其中數學更拿下全球第三、科學第四、閱讀第五，比疫情前學習表現更出色。對此，感謝第一線教師，於疫情期間維持學習不中斷、入學考試不停止。

潘文忠也表示，七年間落實班班有冷氣、更新維護老舊校舍，並陸續修正國教法、特教法，也給予全國代理代課教師完整一年聘期，根除過往無法全年遴聘的問題，都要感謝國會和地方教育局的支持。

潘文忠談到，教育是一棒接一棒，這一棒跑了七年之久，已非常感恩知足，也感謝教育部同仁七年來勇於面對、突破艱難。未來離開職場將會放緩腳步，過去忙於公務連假日也無法好好陪伴家人，多少有些虧欠，「退休生活我會好好過。」

至於被問到卸任後規劃，潘文忠也說，除了陪伴家人也希望當一名「終身學習者」，又工作期間多關心弱勢學生教育，若有機會，會以不同的方式繼續努力。

108課綱 潘文忠 疫情

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教育部長潘文忠在任7年、2645天 最大挑戰是3年疫情

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