已故文學家林亨泰獲行政院文化獎 王惠美頒表揚狀感念關懷鄉土
去年逝世的彰化文學家林亨泰，獲得行政院文化獎，縣長王惠美今天頒發表揚狀；林亨泰之女林巾力說，父親創作風格從寫實主義到現代主義，也關懷彰化鄉土，獲獎感到非常榮幸。
彰化縣政府文化局透過新聞稿指出，林亨泰民國13年在彰化縣北斗鎮出生，長期推動台灣文學，像是推廣閱讀、詩歌朗誦、詩文創作等，而林亨泰早期接受日文教育，從日文轉換台語創作，並創立笠詩社發行詩刊，讓台灣的文學家有互相交流平台，對台灣本土新詩等文學貢獻很大。
林亨泰在去年逝世，文化部今年4月公布第43屆的行政院文化獎，其中林亨泰因對台灣文學領域發展與推行貢獻良多獲獎；王惠美上午特別前往林亨泰住家另頒發表揚狀，由林亨泰妻子黃綺雲代為受獎，擔任國立台灣文學館館長的林亨泰之女林巾力也在場，一同分享父親榮耀。
林巾力指出，父親在彰化成長、接受教育，從事教職也都在彰化，可說是熱愛彰化的彰化人，而父親身為作家，身處跨世代語言，從日治跨越到戰後，從日文跨到中文，他克服語言障礙，過程雖艱苦，但也造就文學作品上獨一無二特殊性。
林巾力說，父親的文學作品運用許多前衛、奇特語言文字技巧，詩的風格也從寫實主義到現代主義，同時也關懷彰化鄉土；父親可以獲得行政院文化獎，身為家屬都感到非常榮幸。
黃綺雲則說，丈夫曾說過，靈魂和身體不一樣，他寫的文章及詩句，代表著靈魂意志與精神永存於世，貢獻給社會。
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