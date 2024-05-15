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文化大學校友曾淑貞創作長篇小說 獲全國文藝獎章

中央社／ 台北15日電

中國文化大學校友曾淑貞耕耘文學創作逾30年，今年以長篇小說作品「七十二福地」，獲中國文藝協會頒發全國文藝獎章「文藝小說獎」。

中國文化大學今天發布新聞稿指出，中國文藝協會成立於1949年，每年頒發「全國文藝獎章」，對全國優秀作品和創作者給予肯定和鼓勵，也是代表文學和藝術領域的最高榮譽。

文化大學校友曾淑貞過去曾以短篇「小說集」及新詩作品集獲得「苗栗縣文學家」獎，此次以70多萬字的長篇小說作品「七十二福地」，獲中國文藝協會頒發全國文藝獎章「文藝小說獎」。

曾淑貞表示，感恩家人給予她自由寫作的環境，「全國文藝獎章」是文藝人的「金獎」，證明創作者耕耘筆力的肯定。她這數十年依照興趣寫作，能得到這殊榮感到非常榮幸和激動。

曾淑貞提到，這個獎項肯定她長期在創作上的毅力與努力，每次在創作過程中，她總感覺睡不夠，經常一首詩寫寫寫，換字再換字詞，換得滿意時，一看時間已是凌晨2點，熬夜是創作者必經之路，也感謝自己用「滿心的愛」投入寫作，大家的關懷是她持續創作的動力源泉。

創作者 家人 文化大學

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